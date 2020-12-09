Ограничения в Ида-Вирумаа ужесточаются: закрываются культурно-развлекательные заведения, отели, места общепита, спортзалы...
Премьер-министр Юри Ратас сообщил в социальных сетях, что с субботы в Ида-Вирумаа закрываются все культурно-развлекательные заведения и все публичные мероприятия запрещены. По всей стране с понедельника будут закрыты все школы.
Правительство вводит для обуздания распространения коронавируса ограничения в области образования и спорта по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа ограничения будут расширены также на сферу досуга, развлечений, культуры и гостиниц, кроме того, в уезде запретят проведение публичных мероприятий. Правительство планирует одобрить это на завтрашнем заседании.
"Опираясь на рекомендацию научной палаты и Департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса свести контакты между людьми к минимуму и уменьшить передвижение людей, правительство вводит временные дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если распространение инфекции не приостановится, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Чтобы взять распространение вируса под контроль, необходимо наше общее усилие. Мы должны противостоять ему в предстоящие недели! Рождество и Новый год пройдут в этом году по-другому. Мы проведем праздники дома и в кругу семьи".
Ограничения в Ида-Вирумаа
С 12 декабря на три недели закрываются все увеселительные заведения и приостанавливается деятельность, связанная с досугом, запрещены публичные мероприятия, закрыты кино, театры, концертные залы, музеи и выставки, заведения общепита, спортклубы, бассейны, спа и гостиницы. Ограничения действуют и в помещениях и на улице.
Повседневную работу могут продолжить церкви и другие места, где проводятся религиозные службы, если там будет соблюдаться правило 50-процентной заполняемости, 2+2, ношения масок и использования дезинфицирующих средств. Правительство просит церкви и тех, то проводит религиозные службы, следовать необходимым мерам предосторожности.
На месте будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции, прежде всего для тех, кто пересекает границу. Пересечения границы необходимо свести к минимуму.
Ограничения по всей стране
С 14 декабря будут закрыты все учебные заведения по всей Эстонии: общеобразовательные школы, профессиональные и прикладные школы, а также университеты.
На удаленное обучение отправлены все ученики, начиная с первого класса. В следующем году работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе.
Контактное обучение может проходить для детей с особыми образовательными потребностями, разрешается также проведение персональных консультаций, олимпиад, практики и сдача экзаменов.
Детские сады и ясли останутся открытыми.
С 14 декабря на три недели приостанавливается деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых. Разрешаются только индивидуальные занятия и учеба, а также индивидуальный спорт и занятия на расстоянии. Индивидуальный спорт на свежем воздухе разрешен.
Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе команды, соревнующиеся в лиге мастеров, сборные и кандидатов в сборные. Тренироваться и соревноваться могут и эти молодые люди, и взрослые в отдельных дисциплинах и командах, зрители не допускаются.
Будет увеличен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции.
Правительство разработает дополнительные механизмы денежной компенсации для сфер, которые наиболее пострадают в результате закрытия.
За минувшие сутки в Эстонии провели 5699 тестов на коронавирус, из которых 547 были положительными. Из тестов, сделанных за последние 14 дней, в общей сложности 5515 оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составила 414,98 случая на 100 000 жителей. По состоянию на утро 9 декабря, в больницах находятся 264 пациента. За сутки скончались две женщины. Общее число умерших от коронавирусной инфекции с начала пандемии в стране достигло 139.