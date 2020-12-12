В Ида-Вирумаа ищут семьи, готовые принять детей

- Подросток, потерявший доверие к взрослым, может быть колючим, словно ежик, свернувшийся в клубочек, но если он почувствует, что о нем заботятся, это растопит его сердце, - уверена главный специалист города Кохтла-Ярве по защите детей Алена Казакова, которая призывает людей смелее брать на себя роль попечительской, т.е. приемной семьи и для подростков, которые не могут расти в родной семье.

Надежда Леоск, специалист Департамента социального страхования:

Надежда Леоск. ФОТО: Частный архив

- Сегодня в Эстонии около 800 детей растут в семейных и замещающих домах (ранее называвшихся детскими домами). Попечительская, т.е. приемная семья заботится о ребенке в течение длительного времени (до совершеннолетия) или временно (до наступления момента, когда родная семья сможет снова взять на себя заботу о нем). Законный представитель ребенка в таком случае - местное самоуправление, заключающее с семьей договор, на основании которого ребенок воспитывается в семье.

В попечительских семьях сегодня растут около 130 детей. В государственном реестре семей-попечителей по состоянию на октябрь этого года значилось 25 попечительских семей, оцененных и подготовленных к воспитанию ребенка, рожденного в другой семье. К сожалению, лишь две таких семьи живут в Ида-Вируском уезде. Всего на замещающем попечении в Ида-Вирумаа сегодня находятся 173 ребенка. В семейных и замещающих домах живут 155 из них, среди которых 51 ребенок из Кохтла-Ярве. В попечительских семьях на сегодня воспитываются 18 детей из Ида-Вирумаа, 13 из которых - дети из Кохтла-Ярве.

Мы ищем семьи в Ида-Вирумаа и других регионах Эстонии, как эстоноговорящих, так и русскоговорящих людей, рассматривающих возможность предложить одному или нескольким детям дом, любовь, поддержку и заботу. Мы призываем всех, кого трогает эта тема, смело обращаться к специалистам Департамента социального страхования или работнику по защите детей в местном самоуправлении. Узнайте больше о замещающем попечительстве и приемном родительстве на сайте https://tarkvanem.ee/kasupere/. Вы всегда можете обратиться с вашими вопросами по телефону службы замещающего попечительства Департамента социального страхования 655 1666 или по адресу: asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.

В Кохтла-Ярве на вопросы, связанные с замещающим попечительством, ответит главный специалист по защите детей Алена Казакова (тел. 337 8514, 5346 9359, aljona.kazakova@kjlv.ee).

Департамент социального страхования