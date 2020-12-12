В Ида-Вирумаа ищут семьи, готовые принять детей

Каждому ребенку нужны семья и домашнее тепло. К сожалению, не все дети могут расти со своими родителями, и причины могут быть самые разные. Здорово, что сегодня у нас есть семьи, открывшие свои сердца и двери для детей, рожденных в других семьях. Это самые обычные, но в то же время очень особенные семьи. Но детей, нуждающихся в замещающем попечительстве, гораздо больше, чем сегодня имеется семей, готовых открыть для них свои сердца и двери своего дома.
- Подросток, потерявший доверие к взрослым, может быть колючим, словно ежик, свернувшийся в клубочек, но если он почувствует, что о нем заботятся, это растопит его сердце, - уверена главный специалист города Кохтла-Ярве по защите детей Алена Казакова, которая призывает людей смелее брать на себя роль попечительской, т.е. приемной семьи и для подростков, которые не могут расти в родной семье.
Надежда Леоск, специалист Департамента социального страхования:
- Сегодня в Эстонии около 800 детей растут в семейных и замещающих домах (ранее называвшихся детскими домами). Попечительская, т.е. приемная семья заботится о ребенке в течение длительного времени (до совершеннолетия) или временно (до наступления момента, когда родная семья сможет снова взять на себя заботу о нем). Законный представитель ребенка в таком случае - местное самоуправление, заключающее с семьей договор, на основании которого ребенок воспитывается в семье.
В попечительских семьях сегодня растут около 130 детей. В государственном реестре семей-попечителей по состоянию на октябрь этого года значилось 25 попечительских семей, оцененных и подготовленных к воспитанию ребенка, рожденного в другой семье. К сожалению, лишь две таких семьи живут в Ида-Вируском уезде. Всего на замещающем попечении в Ида-Вирумаа сегодня находятся 173 ребенка. В семейных и замещающих домах живут 155 из них, среди которых 51 ребенок из Кохтла-Ярве. В попечительских семьях на сегодня воспитываются 18 детей из Ида-Вирумаа, 13 из которых - дети из Кохтла-Ярве.
Мы ищем семьи в Ида-Вирумаа и других регионах Эстонии, как эстоноговорящих, так и русскоговорящих людей, рассматривающих возможность предложить одному или нескольким детям дом, любовь, поддержку и заботу. Мы призываем всех, кого трогает эта тема, смело обращаться к специалистам Департамента социального страхования или работнику по защите детей в местном самоуправлении. Узнайте больше о замещающем попечительстве и приемном родительстве на сайте https://tarkvanem.ee/kasupere/. Вы всегда можете обратиться с вашими вопросами по телефону службы замещающего попечительства Департамента социального страхования 655 1666 или по адресу: asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
В Кохтла-Ярве на вопросы, связанные с замещающим попечительством, ответит главный специалист по защите детей Алена Казакова (тел. 337 8514, 5346 9359, aljona.kazakova@kjlv.ee).
Департамент социального страхования
Вот история о том, как встретились Анна и Мария - подросток и приемная мама. Сейчас Анне 26 лет, она учится в магистратуре по специальности "социальная работа" и работает воспитательницей в замещающем доме. Детство самой Анны было сложным. Когда 13-летним подростком она разочаровалась в людях и в жизни и почувствовала себя надломленной, она встретилась с Марией, которая живет в Ида-Вирумаа. Мария стала для Анны матерью.
В пять лет в детский приют
Анна со своей младшей сестрой попала в приют в пятилетнем возрасте. Они пробыли там около года, а затем девочек взяли в семью, которая жила в Ида-Вирумаа, в Нарве. По словам Анны, это была довольно обеспеченная семья. "У нас был красивый дом, красивые вещи, однако не было чувства защищенности и близости", - говорит она.
В этой семье Анна прожила четыре года, и это было трудное время. "Я все время находилась в напряжении, я не могла быть самой собой. Постоянно боялась, что меня опять за что-нибудь накажут. А наказывали часто, в том числе и физически: мама била меня. Я вечно оказывалась в чем-то виноватой, хотя на самом деле ничего и не делала. Отец семьи заботился о нас, даже порой заступался, однако он был очень занят на работе и в воспитание детей особо не вмешивался. О сестре заботились больше. Помню, как приемная мать говорила мне, что я вырасту такой же, как и моя биологическая мать. Я стеснялась себя самой и пребывала в постоянном страхе. Мне не на кого было опереться, не с кем было поговорить по душам, я была совершенно одна. В школе никто, кроме классного руководителя и директора, не знал, что мы воспитываемся в приемной семье. Но однажды приемные родители решили в наказание рассказать моим одноклассникам, что на самом деле я "неблагодарная детдомовка с трудным характером".
Анне было 10 лет, когда однажды вечером она ушла в школу, а потом в кружок - и домой больше не вернулась. Боялась, что опять накажут. Так девочка вновь оказалась в приюте. Младшая сестра осталась в приемной семье. Из приюта Анна попала в замещающий дом в Ида-Вирумаа. В этом замещающем доме всех детей на зимние и летние каникулы отправляли в приемные семьи. Так Анна попала в семью в южной Эстонии. "Провела там зиму, потом приехала летом, а потом так и осталась у них жить, - Анне снова пришлось переезжать и менять школу. - С эмоциональной точки зрения это было очень непросто. Я ходила в эстонскую школу и стыдилась того, что я русская, да к тому же еще из детдома. Помню, какой стыд меня охватывал, когда мне говорили, что я веду себя "как русская". Но самую большую боль причиняло то, что в течение нескольких лет я не могла общаться со своей сестрой".
В новой семье Анна прожила год. "Насилия там не было, но я была одинока. Чувства семьи так и не возникло. Как-то раз мне велели собирать вещи. Сказали, что я должна уехать, - рассказывает Анна. - Причины объяснять не стали. Так до сих пор и не знаю, почему так случилось".
Встреча Анны с Марией
В то время Анне было 13 лет. "Жизнь в семье в южной Эстонии стала последней каплей, я словно сломалась. Мной снова занимались работники по защите детей. Так я оказалась в семье Марии. Там я встретилась со своей сестрой, мы не виделись несколько лет. Я была так счастлива!"
В тот вечер, в новом доме, Анна до двух часов ночи разговаривала на кухне с Марией. "Мама оказалась первым человеком, который выслушал меня. Я чувствовала, что ее действительно интересует то, что я рассказываю. Она честно и искренне отвечала на мои вопросы, ничего не скрывая. Между нами сразу возникло доверие", - признается Анна.
- Поначалу она не хотела со мной делиться, но я постаралась сделать все, чтобы разговорить ее. Это очень важно, - вспоминает Мария об этой встрече. - С этого момента мы стали очень близки. Порой мне кажется, что я знаю Анну лучше, чем саму себя. Всегда чувствую, когда ее что-то тревожит или радует. У нас это взаимно.
Два месяца Анне удалось побыть вместе с младшей сестрой. Потом нарвская семья забрала девочку обратно. А Анна осталась в семье Марии. Расставаться снова было очень больно. К счастью, рядом с Анной была Мария.
Более сорока детей
В приемной семье Марии воспитывалось более сорока детей. Эта женщина родом из Украины, в Эстонию она приехала в 1975 году, будучи молодой мамой с двумя детьми. Мария быстро приспособилась к жизни в Эстонии. Она вышла замуж за эстонца, и у них родилось еще трое детей. Супруг Марии умер в молодости, когда дети были совсем маленькими. "Это было очень трудное время. Я осталась одна с пятью детьми. Большую поддержку оказывала семья мужа", - рассказывает Мария.
Она быстро выучила эстонский язык, потому что понимать язык, на котором говорят окружающие, и самой овладеть им было для нее очень важно.
В 1999-2000 годах Мария решила предложить свой дом детям, которые не могут жить вместе со своими биологическими родителями. "Посмотрела передачу "Jõulutunnel" и решила, что хочу и могу поддержать таких детей, потому что им крайне необходимо чувствовать себя защищенными. Дети не должны жить в детских домах", - решительно утверждает она.
Сегодня в свои 72 года Мария энергична и жизнерадостна. "Я на пенсии, и хорошо, ведь у меня много времени, чтобы заниматься с детьми. А сил у меня еще хватит!" - уверяет она.
Сейчас в семье Марии воспитывается пятеро детей. Ее биологические дети уже давно стали взрослыми, им по 40-50 лет и у них свои семьи. Они живут в Финляндии, но продолжают поддерживать связь с матерью и друг с другом.
- Я всегда чувствую себя под защитой, - говорит Анна о Марии.
- Я горой стою за детей в школе и в любом другом месте, могу, если надо, защищать их как львица, - отмечает Мария.
По ее словам, самое главное - дать детям время привыкнуть, проявлять терпение, уметь слушать и говорить с ними. "Ребенок - это не пластилин, чтобы силой лепить из него что-то. За плечами ребенка большой невидимый багаж личного опыта и переживаний. Нужно спокойно ждать, пока он поделится с тобой пережитым, принять его и уважать все, что было".
Когда Анне исполнилось 17 лет, в семью Марии попала, наконец, и ее младшая сестра, которой к тому времени было уже 14 лет.
- С маминой помощью я нашла своих родственников. Для меня родственные связи очень важны, и мама всегда поддерживает меня в этом, - говорит Анна.
Она нашла свою биологическую мать и познакомилась с младшими сестрой и братом, а также с тетей и дедушкой. Недавно Анна отыскала и отца, о котором прежде ничего не знала. Отец Анны живет в другой стране. Со стороны отца у Анны еще семеро братьев и сестер. Анна считает, что очень похожа на отца. "Теперь я знаю, от кого у меня такая внешность, такие глаза и волосы. Знаю, где мои корни. Пока общаемся с отцом по скайпу, но когда пройдет эпидемия коронавируса, собираемся встретиться по-настоящему".
Мария добавляет: "Да, это так здорово и так важно, я непременно тоже с ней поеду. Я всегда говорила детям, что нельзя держать зла на своих родителей. Надо уметь прощать".
Важный посыл
- Мама всегда была рядом со мной, она и сейчас рядом. Она научила меня многим жизненным ценностям, - говорит Анна о Марии. - Она научила меня прощать, быть честной, справляться с трудностями и полагаться на себя. Она поддерживает меня в учебе, научила меня любить труд. А еще мама научила меня тому, насколько важны для человека его корни, его происхождение.
- Я счастлива! Меня окружают дети, у меня множество дел, и это дает мне силы по жизни! - улыбается Мария. - Мне больно, когда больно детям. Я стараюсь всегда быть рядом. На этом пути бывают разные мгновенья, в том числе и очень тяжелые. Но их всегда можно преодолеть. Я стараюсь говорить с детьми и выслушивать их. И, разумеется, дома я поддерживаю порядок и соблюдаю правила, чего требую и от детей. А моя Анна - большая молодец, и муж у нее замечательный. Уверена, что она пойдет по моим стопам. На самом деле она уже сейчас делает это, поддерживая детей, которые живут в замещающем доме.
- Почему я работаю в замещающем доме? Посмотрите, какой пример у меня перед глазами, - Анна, улыбаясь, указывает на Марию. - Дети нуждаются в защите.
К людям, которые подумывают о том, чтобы открыть двери своего дома и свои сердца детям, родившимся в других семьях, Анна обращается с важным посылом: "Принимая ребенка в семью, будьте готовы принять и его прошлое. Прошлое ребенка нельзя скрыть или спрятать. Одной любви недостаточно - важно также постоянно учиться. И обращаться за помощью не стыдно! И еще - никто не имеет права говорить ребенку, что он должен быть благодарным за то, что его взяли в семью. Ребенок не виноват, что его детство сложилось так, как сложилось. Когда ребенок созреет для этого, он сам отблагодарит вас. Ведь родитель должен заслужить эту благодарность. Я своей маме очень благодарна!".