Владельцы малых заведений для ночлега в Ида-Вирумаа: "Это полная глупость!"

Семья из восьми человек, которая в своем кругу хотела провести Рождество и для этого забронировала все здание хостела "Tuhamäe", что в Кивиыли, теперь вынуждена накрывать праздничный стол в маленькой квартире панельного дома, поскольку правительство решило закрыть в Ида-Вирумаа все места для ночлега на три недели.
- Они забронировали у нас все здание именно потому, что хотели быть в своем кругу и обезопасить себя, - вздыхает владелица отеля Кая Крейсман, которая уже со среды начала аннулировать все брони и возвращать деньги клиентам.