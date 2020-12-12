Сб, 12.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Владельцы малых заведений для ночлега в Ида-Вирумаа: "Это полная глупость!"

Владелец расположенной в Тойлаской волости "Motovilla" Меэлис Тинт считает, что правительство запоздало с ограничительными мерами, и называет нынешнее закрытие Ида-Вирумаа ударом.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Семья из восьми человек, которая в своем кругу хотела провести Рождество и для этого забронировала все здание хостела "Tuhamäe", что в Кивиыли, теперь вынуждена накрывать праздничный стол в маленькой квартире панельного дома, поскольку правительство решило закрыть в Ида-Вирумаа все места для ночлега на три недели.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Они забронировали у нас все здание именно потому, что хотели быть в своем кругу и обезопасить себя, - вздыхает владелица отеля Кая Крейсман, которая уже со среды начала аннулировать все брони и возвращать деньги клиентам.

Посреди леса, но опасно

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