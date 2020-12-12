Владельцы малых заведений для ночлега в Ида-Вирумаа: "Это полная глупость!"

Семья из восьми человек, которая в своем кругу хотела провести Рождество и для этого забронировала все здание хостела "Tuhamäe", что в Кивиыли, теперь вынуждена накрывать праздничный стол в маленькой квартире панельного дома, поскольку правительство решило закрыть в Ида-Вирумаа все места для ночлега на три недели.