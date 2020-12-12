Сб, 12.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Образцовые граждане Ида-Вирумаа спасают заблудившихся людей и брошенных животных

Алексей Непримеров и Ксения Клочкова успевают творить добро на нескольких фронтах. Знаки признания от Ида-Вируского центра предпринимательства они принимали в созданном Ксенией Пяйтеском парке животных, куда Алексей часто приезжает помочь. А Ксения, в свою очередь, помогает при поисках потерявшихся людей.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самый активный гражданин года Ида-Вирумаа Ксения Клочкова известна как учредитель Пяйтеского парка животных; она активно участвует также в деятельности НКО "Iga Elu", разыскивающего пропавших людей и отмеченного званием гражданского объединения года.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Пути благотворителей часто пересекаются, так что руководитель "Iga Elu" нарвитянин Алексей Непримеров - частый помощник в Пяйтеском парке животных. Там же оба принимали поздравления от представителей Ида-Вируского центра предпринимательства, поскольку традиционное чествование нынче устроить не удалось.

Пример для всех

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