Образцовые граждане Ида-Вирумаа спасают заблудившихся людей и брошенных животных

Самый активный гражданин года Ида-Вирумаа Ксения Клочкова известна как учредитель Пяйтеского парка животных; она активно участвует также в деятельности НКО "Iga Elu", разыскивающего пропавших людей и отмеченного званием гражданского объединения года.
Пути благотворителей часто пересекаются, так что руководитель "Iga Elu" нарвитянин Алексей Непримеров - частый помощник в Пяйтеском парке животных. Там же оба принимали поздравления от представителей Ида-Вируского центра предпринимательства, поскольку традиционное чествование нынче устроить не удалось.