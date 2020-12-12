Образцовые граждане Ида-Вирумаа спасают заблудившихся людей и брошенных животных

Алексей Непримеров и Ксения Клочкова успевают творить добро на нескольких фронтах. Знаки признания от Ида-Вируского центра предпринимательства они принимали в созданном Ксенией Пяйтеском парке животных, куда Алексей часто приезжает помочь. А Ксения, в свою очередь, помогает при поисках потерявшихся людей.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik