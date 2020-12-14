Яна Тоом о политической ситуации в Нарве: "Пошла движуха, и это на самом деле хорошо"
Затяжной процесс смены власти в Нарве сделал новый поворот: в ноябре отстраненные от управления городом экс-мэр Алексей Евграфов и члены оппозиционной фракции "Kodulinn Narva" подали заявления о вступлении в Центристскую партию Эстонии (ЦПЭ), заручившись поддержкой Яны Тоом. Но это пока только заявления, поставившие партию перед непростым выбором.
Действительные члены ЦПЭ из Нарвского горсобрания в ноябре участвовали в выражении недоверия Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович. В тот момент была создана процентристская фракция "Kesk", в результате чего беспартийная "Kodulinn Narva" c Евграфовым и Янович осталась в оппозиционном меньшинстве.
Евграфов нынче в комментарии "Северному побережью" признался, что не знает, почему его вступление в ЦПЭ не произошло раньше.
Членство в партии было бы в какой-то степени защитой от случившейся потери должности. По словам Евграфова, переговоры о вступлении велись с 2019 года - и никаких явных препятствий не было, но только теперь дело дошло до реальных шагов.
Евграфов подчеркнул, что эмоционального негатива к ЦПЭ из-за вотума недоверия у него нет: "В Центристской партии тысячи членов - все люди разные, к одним мы относимся лучше, чем к другим, и наоборот, но это не должно отражаться на деле, а мы говорим прежде всего об интересах Нарвы".
Соло Яны Тоом
Председатель Нарвского округа и член центрального правления ЦПЭ Яна Тоом сообщила "Северному побережью", что сейчас на повестке дня в сумме 42 заявления из Нарвы о вступлении в ЦПЭ: некоторые давние, а некоторые новые, включая двенадцать от Евграфова и членов депутатской фракции "Kodulinn Narva".
Заседание правления партии с рассмотрением этих заявлений планировалось на вторник, 15 декабря, но генеральный секретарь партии Михаил Корб ушел на самоизоляцию, так что дата заседания под вопросом.
Тоом предположила, что в правлении ЦПЭ могут возникнуть споры, так как существуют разные точки зрения насчет приема в партию некоторых новых членов из Нарвы. Однако Тоом уверена, что в целом эта ситуация очень конструктивная и полезная для Нарвского округа ЦПЭ.
- Будем говорить честно: последние два года Нарвский округ партии только назывался округом, а по факту это была спящая структура. Сейчас же пошла движуха, и это на самом деле хорошо, - сказала она.
Тоом подчеркнула, что в ноябре не ЦПЭ выражала недоверие мэру Евграфову и Янович, а отдельные члены партии. "Фракции Центристской партии в городском собрании не было, и до сих пор нет, а то, что там образовали, называется "Kesk".
- Я полагаю, что в Нарве пора прекратить выяснять отношения, и на эту тему мы говорили с Катри Райк, - комментирует Тоом. - Сейчас можно было бы создать горсобрание вообще без оппозиции. Может, какой-нибудь один нервный депутат и остался бы в оппозиции (Тоом, очевидно, имеет в виду однопартийца из Нарвского горсобрания Михаила Стальнухина, у кого к ней сильная неприязнь. - И.С.) , но, в принципе, можно договориться, чтобы оппозиции не было. За основу можно взять тот коалиционный договор, который сейчас действует, потому что он по большей части о том, чтобы продолжать делать то, что делала команда Алексея Евграфова.
Член новой коалиции Нарвского горсобрания Тармо Таммисте (ЦПЭ) разозлен тем, что ряд депутатов, которые два года назад хлопнув дверью вышли из партии и учредили фракцию "Kodulinn Narva", теперь попросились обратно. Таммисте злится также оттого, что это неприятная для него политическая игра Яны Тоом: "Это ее соло".
- Это трагикомедия. Вы только подумайте: люди, которые, выходя в 2018 году из Центристской партии, сказали, что эта партия не нужна, что она - вчерашний день, что мы тут сами с усами, и которые писали на ту же Яну Тоом такие пасквили, что мало не показалось, они же теперь стоят в очередь, чтобы прийти в Центристскую партию. Это просто смешно! Конечно, это хорошо, когда люди хотят вступать в партию, но должна ведь быть какая-то принципиальность. Это недопустимо, что сейчас делается, - прокомментировал Таммисте.
Коалиция стоит на своем
Таммисте подчеркнул, что даже если членов оппозиционной фракции "Kodulinn Narva" примут в ЦПЭ, это не означает, что они автоматически войдут в коалиционную фракцию "Kesk". "Об этом даже разговора нет".
- Я считаю, что эти действия со стороны Яны Тоом делают нашу коалицию только крепче, потому что это просто открытый плевок в нашу сторону, - высказался Таммисте.
Председатель фракции "Kesk" Тамара Комлова подтвердила, что их коалиционный договор с фракцией "Meie Narva" и внефракционным центристом Михаилом Стальнухиным остается действующим. По ее словам, даже если в "Kodulinn Narva" появятся члены ЦПЭ, фракция "Kesk" пока не планирует расширяться.
- Я беспокоюсь за жителей Нарвы, которые вынуждены терпеть, когда представители городской власти всеми способами пытаются удержаться на своих местах. Всем понятно, что мэрия утратила свою работоспособность, а вместо реальной работы играют в политические игры. Нарве необходимы новые силы и лучшее руководство, - сказала Комлова, подтверждая сохранение в Нарвском горсобрании нового курса.
Согласно коалиционному соглашению в Нарвском горсобрании, новым мэром Нарвы планируют избрать Катри Райк из "Meie Narva", а новым председателем горсобрания - Татьяну Стольфат из фракции "Kesk". Прежде занимавшие эти должности Алексей Евграфов и Ирина Янович намерены тоже быть кандидатами во время выборов, которые назначены на 30 декабря.
Яна Тоом убеждена, что Евграфов больше популярен у нарвитян в качестве кандидата в мэры, нежели Райк. "Но у Катри Райк есть свои преимущества, которых нет у Евграфова, поэтому для города было бы лучше, если они оба будут представлены во власти", - надеется Тоом.