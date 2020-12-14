Яна Тоом о политической ситуации в Нарве: "Пошла движуха, и это на самом деле хорошо"

Действительные члены ЦПЭ из Нарвского горсобрания в ноябре участвовали в выражении недоверия Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович. В тот момент была создана процентристская фракция "Kesk", в результате чего беспартийная "Kodulinn Narva" c Евграфовым и Янович осталась в оппозиционном меньшинстве.

Евграфов нынче в комментарии "Северному побережью" признался, что не знает, почему его вступление в ЦПЭ не произошло раньше.

Членство в партии было бы в какой-то степени защитой от случившейся потери должности. По словам Евграфова, переговоры о вступлении велись с 2019 года - и никаких явных препятствий не было, но только теперь дело дошло до реальных шагов.

Евграфов подчеркнул, что эмоционального негатива к ЦПЭ из-за вотума недоверия у него нет: "В Центристской партии тысячи членов - все люди разные, к одним мы относимся лучше, чем к другим, и наоборот, но это не должно отражаться на деле, а мы говорим прежде всего об интересах Нарвы".

Алексей Евграфов: "В Центристской партии тысячи членов - все люди разные, к одним мы относимся лучше, чем к другим.". ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Соло Яны Тоом

Председатель Нарвского округа и член центрального правления ЦПЭ Яна Тоом сообщила "Северному побережью", что сейчас на повестке дня в сумме 42 заявления из Нарвы о вступлении в ЦПЭ: некоторые давние, а некоторые новые, включая двенадцать от Евграфова и членов депутатской фракции "Kodulinn Narva".

Заседание правления партии с рассмотрением этих заявлений планировалось на вторник, 15 декабря, но генеральный секретарь партии Михаил Корб ушел на самоизоляцию, так что дата заседания под вопросом.

Тоом предположила, что в правлении ЦПЭ могут возникнуть споры, так как существуют разные точки зрения насчет приема в партию некоторых новых членов из Нарвы. Однако Тоом уверена, что в целом эта ситуация очень конструктивная и полезная для Нарвского округа ЦПЭ.

- Будем говорить честно: последние два года Нарвский округ партии только назывался округом, а по факту это была спящая структура. Сейчас же пошла движуха, и это на самом деле хорошо, - сказала она.

Тоом подчеркнула, что в ноябре не ЦПЭ выражала недоверие мэру Евграфову и Янович, а отдельные члены партии. "Фракции Центристской партии в городском собрании не было, и до сих пор нет, а то, что там образовали, называется "Kesk".