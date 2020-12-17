Бюро кассы по безработице в Ида-Вирумаа просят клиентов предварительно согласовывать визиты

Коммуникационный отдел Эстонской кассы по безработице 17 декабря сообщил, что все бюро в Ида-Вирумаа принимают клиентов только по предварительной договоренности. Причина - опасность распространения коронавируса.
Для посещения бюро нужно предварительно созвониться с его работником по телефону: в Нарве - 332 1800, Силламяэ - 332 1910, Кивиыли - 332 1900, Йыхви - 332 1700.
Также в кассе по безработице просят по возможности больше пользоваться электронными каналами связи и системой самообслуживания на интернет-сайте учреждения.
С помощью электронного самообслуживания можно зарегистрироваться в качестве безработного, ходатайствовать о возмещении, выставлять предложения о работе и подавать заявки на работу. Заявления также принимаются по телефону, по обычной почте и по э-почте в дигитально подписанном виде, о чем напомнила пресс-представитель кассы по безработице Екатерина Калиничева.
"Если при использовании электронных каналов человеку нужна помощь, то ему помогут письменно или по телефону. Инфотелефоны кассы по безработице: 669 6513 и 15501, э-почта: info@tootukassa.ee, адрес Skype: tootukassa", - добавила Калиничева.