Сб, 19.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Турпредприниматели подарили благодарственные маски участникам акции по раздаче масок

Инициаторы общеуездной акции по раздаче масок председатель союза самоуправлений Эве Эаст и руководитель кризисной комиссии Айлар Хольцманн получили в четверг вечером в подарок от туркоординатора Кадри Ялонен (в центре) маски с сердечками и надписью "IDA/VIRU".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-вируские туроператоры поблагодарили Восточно-Эстонскую региональную кризисную комиссию и Ида-Вирумааский союз самоуправлений за организованную на этой неделе масочную акцию. 

- Маски с надписью "IDA/VIRU" - это подарок в благодарность за информирование людей, помогающее взять вирус под контроль, - сказала координатор Ида-Вируского туристического кластера Кадри Ялонен.

По ее словам, для предприятий самое важное, чтобы удалось как можно быстрее выйти из кризиса и открыть двери. Для этого необходима помощь государства, в том числе информирование жителей и действенный надзор за соблюдением ограничений. 

В пятницу единая команда Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии и союза самоуправлений - около полусотни человек - последний день раздавали маски, уже сами будучи в масках с логотипом "IDA/VIRU". Маски раздавали у крупных торговых центров и в других многолюдных местах по всему уезду. 

Маски с логотипом "IDA/VIRU" в ближайшее время поступят в продажу в ида-вируский веб-магазин подарков.

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