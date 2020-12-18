Турпредприниматели подарили благодарственные маски участникам акции по раздаче масок

- Маски с надписью "IDA/VIRU" - это подарок в благодарность за информирование людей, помогающее взять вирус под контроль, - сказала координатор Ида-Вируского туристического кластера Кадри Ялонен.

По ее словам, для предприятий самое важное, чтобы удалось как можно быстрее выйти из кризиса и открыть двери. Для этого необходима помощь государства, в том числе информирование жителей и действенный надзор за соблюдением ограничений.

В пятницу единая команда Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии и союза самоуправлений - около полусотни человек - последний день раздавали маски, уже сами будучи в масках с логотипом "IDA/VIRU". Маски раздавали у крупных торговых центров и в других многолюдных местах по всему уезду.