Кивиылиский учитель первым среди эстонцев изучает внутренний мир космического корабля

Андрес Кяосаар отдает часть своего времени Кивиылиской 1-й средней школе. Остальное занимают профессия психолога и магистерская работа, в которой он ищет возможности предотвращения стресса у экипажа космического корабля.
В 2017 году к педагогическому коллективу Кивиылиской 1-й средней школы присоединился Андрес Кяосаар, который начал преподавать природоведение, биологию и географию. Там уже работал его брат Юри по программе "Молодежь в школу". Мать Ирене, которая в свое время тоже начинала учителем, в том же году была выбрана руководителем Фонда интеграции и переехала вместе с учреждением в Нарву.