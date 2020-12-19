Сб, 19.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Кивиылиский учитель первым среди эстонцев изучает внутренний мир космического корабля

В 2014 году Андрес Кяосаар стал известен в социальных сетях как тартуский кассир: веселый парень с дредами и бородой набрал много подписчиков. Теперь он посвятил себя психологии и не обслуживает клиентов в магазине, но выглядит примерно так же. "Да, во внешности мало что изменилось, оптимизм и позитивный настрой тоже сохранились", - согласился молодой человек.

ФОТО: Erakogu

Андрес Кяосаар отдает часть своего времени Кивиылиской 1-й средней школе. Остальное занимают профессия психолога и магистерская работа, в которой он ищет возможности предотвращения стресса у экипажа космического корабля.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В 2017 году к педагогическому коллективу Кивиылиской 1-й средней школы присоединился Андрес Кяосаар, который начал преподавать природоведение, биологию и географию. Там уже работал его брат Юри по программе "Молодежь в школу". Мать Ирене, которая в свое время тоже начинала учителем, в том же году была выбрана руководителем Фонда интеграции и переехала вместе с учреждением в Нарву.

Очень общительный

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