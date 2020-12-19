Кивиылиский учитель первым среди эстонцев изучает внутренний мир космического корабля

В 2014 году Андрес Кяосаар стал известен в социальных сетях как тартуский кассир: веселый парень с дредами и бородой набрал много подписчиков. Теперь он посвятил себя психологии и не обслуживает клиентов в магазине, но выглядит примерно так же. "Да, во внешности мало что изменилось, оптимизм и позитивный настрой тоже сохранились", - согласился молодой человек.

ФОТО: Erakogu