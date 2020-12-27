Ограничения для Ида-Вирумаа продлены до 17 января

Если первоначально установленные для Ида-Вируского уезда ограничения должны были действовать до 4 января, то теперь правительство решило продлить их до 17 января, сообщает портал rus.err.ee.
С 28 декабря по 17 января на территории как Ида-Вируского, так и Харьюского уездов оказание развлекательных услуг запрещено повсеместно: в казино, боулингах и бильярдных, клубах для взрослых, помещениях отелей и гостиниц. Последние при этом могут продолжать оказывать услуги по размещению.
Предприятиям общественного питания в указанный период запрещено обслуживать клиентов в помещении, но продажа еды на вынос и ее курьерская доставка будут разрешены.
Публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, в закрытых помещениях запрещены. Музеи и выставки также должны быть закрыты для посетителей. При этом на открытом воздухе разрешены массовые мероприятия с участием до 10 человек.
Все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, водные центры, бассейны, должны быть закрыты для посетителей, но на профессиональных спортсменов и лиц с особыми потребностями ограничение не распространяется.
Занятия спортом в помещениях запрещены. Бесконтактные индивидуальные занятия и тренировки разрешены на открытом воздухе, как в одиночку, так и с наставником в группах до 10 человек.