Ограничения для Ида-Вирумаа продлены до 17 января

С 28 декабря по 17 января на территории как Ида-Вируского, так и Харьюского уездов оказание развлекательных услуг запрещено повсеместно: в казино, боулингах и бильярдных, клубах для взрослых, помещениях отелей и гостиниц. Последние при этом могут продолжать оказывать услуги по размещению.

Предприятиям общественного питания в указанный период запрещено обслуживать клиентов в помещении, но продажа еды на вынос и ее курьерская доставка будут разрешены.

Публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, в закрытых помещениях запрещены. Музеи и выставки также должны быть закрыты для посетителей. При этом на открытом воздухе разрешены массовые мероприятия с участием до 10 человек.

Все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, водные центры, бассейны, должны быть закрыты для посетителей, но на профессиональных спортсменов и лиц с особыми потребностями ограничение не распространяется.