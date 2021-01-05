Вт, 5.01.2021
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Сокращение населения Ида-Вирумаа немного затормозилось

Число жителей города Кохтла-Ярве за десять лет сократилось примерно на 8000 человек, то есть на двадцать процентов. Из-за этого завершение строительства недостроенных многоквартирных домов оказалось нецелесообразным - скорее, пришлось заниматься сносом заброшенных домов.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

За 2020 год число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 1848 человек, что чуть меньше, чем в прошлые годы, но тем не менее убыль достигает примерно 1,4 процента.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По данным регистра народонаселения, в крупнейшем самоуправлении Ида-Вирумаа - городе Нарве - по состоянию на 1 января этого года проживает 55135 человек. Десять лет назад там было почти на десять тысяч человек больше. Самое маленькое самоуправление уезда - город Нарва-Йыэсуу, где осталось 4560 жителей.

Число жителей в Ида-Вирумаа на начало 2021 года

  • Город Нарва - 55135 (-782 жителя, -1,4%) 
  • Город Кохтла-Ярве - 32901 (-618 жителей, -1,9%)
  • Город Силламяэ - 12390 (-189 жителей, -1,5%) 
  • Йыхвиская волость - 11263 (+3 жителя, +0,1%) 
  • Люганузеская волость  -8325 (-124 жителя, -1,5%)
  • Тойлаская волость - 4657 (-82 жителя, -1,8%)
  • Алутагузеская волость - 4712 (+12 жителей, +0,2%) 
  • Город Нарва-Йыэсуу - 4560 (-38 жителей, -1%) 
  • ИДА-ВИРУСКИЙ УЕЗД - 133904 (-1848 жителей, -1,4%)

Регистр народонаселения 

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