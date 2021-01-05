Сокращение населения Ида-Вирумаа немного затормозилось

По данным регистра народонаселения, в крупнейшем самоуправлении Ида-Вирумаа - городе Нарве - по состоянию на 1 января этого года проживает 55135 человек. Десять лет назад там было почти на десять тысяч человек больше. Самое маленькое самоуправление уезда - город Нарва-Йыэсуу, где осталось 4560 жителей.