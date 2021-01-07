Йыхви объявил наконец строительный тендер для нового школьного здания

Предполагаемая стоимость здания треугольной формы, которое появится на месте снесенного минувшей осенью учебного корпуса Йыхвиской основной школы, превышает 6,1 миллиона евро. На его строительство у выигравшего тендер будет 16 месяцев времени, считая с момента заключения договора.

Предложения принимаются до 17 февраля. С учетом времени, необходимого на оценку и оспаривание предложений, стройка - при благоприятном стечении обстоятельств - может начаться в апреле. Завершение строительства здания к лету 2022 года может потребовать значительных усилий.