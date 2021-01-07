Чт, 7.01.2021
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
1 мин для прочтения

Йыхви объявил наконец строительный тендер для нового школьного здания

Будущее здание Йыхвиской основной школы соединят с оставшейся от старой школы частью со столовой и актовым залом, а также со спортхоллом и госгимназией.

ФОТО: KAUSS ARHITEKTUURI ESKIIS

Йыхвиское волостное управление объявило в начале нового года строительный тендер для нового здания основной школы. По первоначальным планам он уже должен был завершаться.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Предполагаемая стоимость здания треугольной формы, которое появится на месте снесенного минувшей осенью учебного корпуса Йыхвиской основной школы, превышает 6,1 миллиона евро. На его строительство у выигравшего тендер будет 16 месяцев времени, считая с момента заключения договора.

Предложения принимаются до 17 февраля. С учетом времени, необходимого на оценку и оспаривание предложений, стройка - при благоприятном стечении обстоятельств - может начаться в апреле. Завершение строительства здания к лету 2022 года может потребовать значительных усилий. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back