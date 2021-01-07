Йыхви объявил наконец строительный тендер для нового школьного здания
Йыхвиское волостное управление объявило в начале нового года строительный тендер для нового здания основной школы. По первоначальным планам он уже должен был завершаться.
Йыхвиское волостное управление объявило в начале нового года строительный тендер для нового здания основной школы. По первоначальным планам он уже должен был завершаться.
Предполагаемая стоимость здания треугольной формы, которое появится на месте снесенного минувшей осенью учебного корпуса Йыхвиской основной школы, превышает 6,1 миллиона евро. На его строительство у выигравшего тендер будет 16 месяцев времени, считая с момента заключения договора.