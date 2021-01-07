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Из-за связанной с лечением ковида нагрузки центральная больница временно закрыла рентген-кабинет в Кивиыли

Ида-Вируская центральная больница временно приостановила оказание радиологических услуг в кивиылиской поликлинике.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Жители Люганузеской волости вынуждены ездить на рентгеновские обследования в Ярвескую часть Кохтла-Ярве или в Ахтме, так как радиологи Ида-Вируской центральной больницы из-за роста рабочей нагрузки в занимающихся лечением ковидных больных отделениях не успевают ездить в Кивиылиский центр здоровья. 

Это один из примеров, когда из-за увеличившегося числа коронабольных больнице приходится делать выбор, где делать уступки в части прочего лечения.

Это не ограничивает, а активизирует передвижение людей

Жительница Кивиыли Мерле Кийвет удивилась, узнав 29 декабря, когда семейный врач выдавал ей направление на рентген, что Ида-Вируская больница прекратила оказание этой услуги в Кивиыли. Ей предложили время на 31 декабря в лечебном корпусе расположенной в Ахтме больницы, а в более близком к Кивиыли кохтла-ярвеском подразделении первый номерок на рентген был только на 18 января.

Женщина изумилась: ей, входящей в группу риска в отношении коронавируса, посоветовали совершить на общественном транспорте достаточно долгую поезду. "Где логика? Особенно при нынешнем положении с COVID-19? Вместо того чтобы на месте сделать снимок, гоняют по уезду", - пожаловалась женщина, опасающаяся из-за больных коленей ходить по скользким улицам.

Кийвет не понимает, почему в Кивиыли, где имеется реновированная поликлиника и в списки семейных врачей входят тысячи местных жителей, нельзя организовать прием радиолога хотя бы на один-два дня в неделю? "Я поняла так, что УЗИ у нас на месте тоже больше не делают. О каком ограничении передвижения мы говорим? Неужели такое мотание людей по уезду поможет удержать распространение коронавируса под контролем?" - спрашивает она. 

Больница: это не нормальная ситуация

Представитель Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева отметила, что временное закрытие рентген-кабинета в Кивиыли связано с ростом нагрузки у работников больничной радиологической службы в период пандемии. Работающих с рентгеновским оборудованием техников-радиологов пришлось направить в отделения с ковидными больными, открытые в разных подразделениях для рассредоточения пациентов и уменьшения угрозы распространения вируса.

Она отметила, что и в обычной обстановке количество работающих в больнице техников было ограничено, однако дополнительная нагрузка поставила персонал больничной радиологической службы перед трудным выбором. Так как в Кохтла-Ярве очереди на обследования значительно длиннее, то больница решила переместить работников туда и в это время отправлять кивиылиских пациентов на обследования в Ярвескую часть Кохтла-Ярве или в Ахтме. 

- Мы признаем, что это не нормальная ситуация: как только появится возможность, мы восстановим работу рентген-кабинета в Кивиыли, - заверила Медведева.

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