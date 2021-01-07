В Кохтла-Ярве пропал находившийся на лечении 13-летний Витя

Витя может находиться в Раквере, Тапа, Кунда или в Винни, где он проживает, но не исключено, что мальчик может находиться и в другом месте, сообщила в четверг Идаская префектура.

Последний раз близкие контактировали с Витей 4 января, и после этого телефон мальчика был отключен. Полиция пообщалась с родными, друзьями и знакомыми Вити, а также проверила возможные места в Кохтла-Ярве, Раквере, Кунда, Тапа, и Винни, где мальчик может находиться, однако он до сих пор не найден. Витя и ранее убегал из дома, однако либо возвращался сам, либо его доставляла домой полиция.

Рост Вити 150 см и он худощавого телосложения. Был в темной куртке. Мальчик обычно носит на голове капюшон.