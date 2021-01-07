В Кохтла-Ярве пропал находившийся на лечении 13-летний Витя
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся.
Витя может находиться в Раквере, Тапа, Кунда или в Винни, где он проживает, но не исключено, что мальчик может находиться и в другом месте, сообщила в четверг Идаская префектура.
Последний раз близкие контактировали с Витей 4 января, и после этого телефон мальчика был отключен. Полиция пообщалась с родными, друзьями и знакомыми Вити, а также проверила возможные места в Кохтла-Ярве, Раквере, Кунда, Тапа, и Винни, где мальчик может находиться, однако он до сих пор не найден. Витя и ранее убегал из дома, однако либо возвращался сам, либо его доставляла домой полиция.
Рост Вити 150 см и он худощавого телосложения. Был в темной куртке. Мальчик обычно носит на голове капюшон.
Полиция просит всех, кто видел Витю или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.