Чт, 7.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
1 мин для прочтения

В Кохтла-Ярве пропал находившийся на лечении 13-летний Витя

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся.

Витя может находиться в Раквере, Тапа, Кунда или в Винни, где он проживает, но не исключено, что мальчик может находиться и в другом месте, сообщила в четверг Идаская префектура.

Последний раз близкие контактировали с Витей 4 января, и после этого телефон мальчика был отключен. Полиция пообщалась с родными, друзьями и знакомыми Вити, а также проверила возможные места в Кохтла-Ярве, Раквере, Кунда, Тапа, и Винни, где мальчик может находиться, однако он до сих пор не найден. Витя и ранее убегал из дома, однако либо возвращался сам, либо его доставляла домой полиция.

Рост Вити 150 см и он худощавого телосложения. Был в темной куртке. Мальчик обычно носит на голове капюшон.

Полиция просит всех, кто видел Витю или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back