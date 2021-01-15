Пт, 15.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
1 мин для прочтения

Ида-вируские заведения общепита откроются с понедельника
Школы откроются с 25 января

Жители Ида-Вирумаа с понедельника смогут посещать места общепита. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правительство разрешило с предстоящего понедельника открыть заведения общепита в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, а еще неделей позже откроются и школы. 

Заведения общепита начиная с понедельника могут работать с 6 до 19 часов. Заполняемость помещения не должна превышать 25 процентов, также следует соблюдать правило 2+2. Продажа на вынос по-прежнему разрешена.

С понедельника смягчаются также ограничения для деятельности внутри помещений. Разрешены проводимые в индивидуальном порядке образовательная деятельность и деятельность по интересам, дополнительное обучение и учеба, молодежная работа и спорт.

С 25 января все ученики общеобразовательных школ уезда смогут пойти в школу. Сейчас в Ида-Вирумаа школу посещают ученики 1-4-х, 9-го и 12-го классов. Остальные классы учатся удаленно. 

- Конечно, это увеличит число контактов, однако научный совет рекомендует, чтобы учеба проходила все же контактно, а выполнять нужно, скорее, другие ограничения. Образование и деятельность по интересам разрешены с понедельника в индивидуальной форме, как и спортивная деятельность в залах 1+1, - сказал министр образования Яак Ааб ERR

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, с 18 января снова могут открыться музеи и выставочные залы, но их заполняемость не должна превышать 50 процентов.

Закрытыми остаются спа, общественные бани и бассейны. До конца января по-прежнему запрещено также проведение культурных и развлекательных мероприятий. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back