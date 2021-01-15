Ида-вируские заведения общепита откроются с понедельника

Заведения общепита начиная с понедельника могут работать с 6 до 19 часов. Заполняемость помещения не должна превышать 25 процентов, также следует соблюдать правило 2+2. Продажа на вынос по-прежнему разрешена.

С понедельника смягчаются также ограничения для деятельности внутри помещений. Разрешены проводимые в индивидуальном порядке образовательная деятельность и деятельность по интересам, дополнительное обучение и учеба, молодежная работа и спорт.

С 25 января все ученики общеобразовательных школ уезда смогут пойти в школу. Сейчас в Ида-Вирумаа школу посещают ученики 1-4-х, 9-го и 12-го классов. Остальные классы учатся удаленно.

- Конечно, это увеличит число контактов, однако научный совет рекомендует, чтобы учеба проходила все же контактно, а выполнять нужно, скорее, другие ограничения. Образование и деятельность по интересам разрешены с понедельника в индивидуальной форме, как и спортивная деятельность в залах 1+1, - сказал министр образования Яак Ааб ERR.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, с 18 января снова могут открыться музеи и выставочные залы, но их заполняемость не должна превышать 50 процентов.