Кренгольм предложит противоречивой скульптуре Йоала новое место

Вероятно, в понедельник Вильяндиское горуправление примет решение убрать скандальный памятник, сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон в четверг ERR. Убрать с памятника имя, лицо и руки Яака Йоала не позднее понедельника, 18 января, потребовала также вдова певца Майре Йоала.

На вопрос, куда перенесут памятник, Тимпсон в четверг ответить не смог. Услышавшим об этом руководителям Ида-Вируского кластера туризма Меэлису Кууску и Кадри Ялонен пришла в голову мысль, которую они и обнародовали в пятницу.

Мы не хотим начинать с кем-то соревноваться, а предлагаем разумное решение ситуации: если есть проблема, куда деть памятник, то у нас есть место для него. Территория Кренгольма закрытая и там памятник никому мешать не будет (на территорию можно попасть с экскурсией Нарвского музея или во время проходящих там культурных мероприятий. - Ред.), - прокомментировал Меэлис Кууск.

Он верит, что памятник станет магнитом для туристов. "Когда-то об Эйфелевой башне тоже думали, что нужно убрать это уродство, а теперь она стала отдельной достопримечательностью. Ида-Вирумаа - это приключенческий край Эстонии, поэтому у нас приветствуются всевозможные исключительные и интересные фигуры и явления".

Идея кластера туризма тронула девелопера Кренгольма, исполнительного руководителя ТОО "Narva Gate" Яануса Микка. Он пообещал предложить городу Вильянди переместить памятник Йоала в Нарву. "Это, конечно, в случае, если город Вильянди все же решит перенести скульптуру, и при этом другие принимающие важные решения лица тоже согласятся".

Летом 2018 и 2019 годов во дворе гигантской прядильной фабрики, расположенной на острове Кренгольм, проходила популярная летняя постановка "Кремлевские соловьи", посвященная творчеству Яака Йоала. Поэтому Кренгольм идеально подошел бы в качестве нового места для фигуры Йоала, полагает Микк.

- Два лета Кренгольм, Нарва, да и большая часть Эстонии тоже жили в духе Йоала. Памятник мы смогли бы установить в том же дворе, где проходило представление и где по-прежнему ощущаются те особые флюиды, что принес сюда этот спектакль.

В здании и во дворе прядильной фабрики планируют сейчас кренгольмский культурный квартал "Мануфактура". Проект культурного квартала прошел первый отбор в комиссии Рийгикогу по культуре и вошел в число 11 проектов, имеющих надежду на финансирование со стороны "Капитала культуры".

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон считает, что предложение идавирусцев стоит обдумать.