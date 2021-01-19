Вт, 19.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Развал правительства лишит работы в столице нескольких известных идавирусцев

Бывшему исполнительному руководителю Ида-Вирумааского союза хуторян Арво Аллеру удалось пробыть в должности министра по делам сельской жизни чуть больше года, что по сравнению с некоторыми другими министрами от EKRE является достойным результатом. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В связи с отставкой правительства Юри Ратаса и созданием новой коалиции рабочего места в госаппарате лишатся в том числе несколько известных идавирусцев.

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Должность придется покинуть входящему в EKRE министру по делам сельской жизни Арво Аллеру, который пробыл на этом посту чуть дольше года. Вместе с ним должности лишится и его советник, бывший старейшина Тудулиннаской волости Андрус Тосс.

Поскольку "Isamaa", по имеющейся сейчас информации, в новую коалицию не войдет, то с поста советника министра по делам народонаселения Рийны Солман придется уйти члену Люганузеского волостного собрания Марье-Лийзе Вейзер.

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