Развал правительства лишит работы в столице нескольких известных идавирусцев
В связи с отставкой правительства Юри Ратаса и созданием новой коалиции рабочего места в госаппарате лишатся в том числе несколько известных идавирусцев.
В связи с отставкой правительства Юри Ратаса и созданием новой коалиции рабочего места в госаппарате лишатся в том числе несколько известных идавирусцев.
Должность придется покинуть входящему в EKRE министру по делам сельской жизни Арво Аллеру, который пробыл на этом посту чуть дольше года. Вместе с ним должности лишится и его советник, бывший старейшина Тудулиннаской волости Андрус Тосс.