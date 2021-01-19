За полмесяца в Ида-Вирумаа добавилось около 400 безработных

Если в начале года в кассе по безработице было зарегистрировано 8018 идавирусцев, то к концу предыдущей недели их было уже 8399. Кривая безработицы поднялась за две недели с 13,2 до 13,8 процента, что явно выше, чем в любом другом уезде. Средний по Эстонии показатель равен 8,7 процента, в следующих за Ида-Вирумаа Валгамаа и Пярнумаа этот показатель - 10,3 процента.

За год число безработных в Ида-Вирумаа выросло более чем на две тысячи человек, а за два года - примерно на три тысячи. Нынешний уровень безработицы в уезде самый высокий за последние десять лет. Причиной резкого роста безработицы в Ида-Вирумаа стали обусловленное климатической политикой Евросоюза сворачивание рабочих мест в сланцевой промышленности и слабая способность государства содействовать созданию взамен них новых рабочих мест хотя бы приблизительно в таком же объеме. В течение последнего года рост безработицы дополнительно ускоряли связанные с коронакризисом ограничения экономической деятельности, затронувшие Ида-Вирумаа сильнее, чем большинство других уездов.