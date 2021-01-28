Доходов меньше, но инвестиции не отменяются
Несмотря на то, что доходная база уменьшилась на два миллиона, в развитие города планируется инвестировать 16257000 евро. Бюджет на текущий год Кохтла-Ярвеское горсобрание должно утвердить в конце февраля.
Несмотря на то, что доходная база уменьшилась на два миллиона, в развитие города планируется инвестировать 16257000 евро. Бюджет на текущий год Кохтла-Ярвеское горсобрание должно утвердить в конце февраля.
По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, пандемия отразилась на экономике города - объем доходов на основную деятельность сократился на два миллиона.