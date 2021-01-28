Доходов меньше, но инвестиции не отменяются

- Очевидно, что придется жить в режиме экономии, но, несмотря на это, планов - громадье, - замечает она. - Начатые проекты будем продолжать, надеюсь, что получится начать и новое, так как государство помогает и есть средства из структурных фондов. Министерство финансов разрешило самоуправлениям до 24-го года иметь кредитную нагрузку до 80 процентов. После этого каждый год на пять процентов она уменьшается, пока не дойдет до прежних 60 процентов. Это связано с тем, что мы заявили участие в проектах и важно, чтобы они продолжались. Мы планируем взять кредит на четыре миллиона для софинансирования больших проектов.