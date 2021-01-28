Чт, 28.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Доходов меньше, но инвестиции не отменяются

В рамках проекта развития Кохтла-Ярвеского спортивного центра обновления ждут и в ледовом холле - реконструкцию площадки, возможно также, ремонт гардеробов и душевых. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несмотря на то, что доходная база уменьшилась на два миллиона, в развитие города планируется инвестировать 16257000 евро. Бюджет на текущий год Кохтла-Ярвеское горсобрание должно утвердить в конце февраля.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, пандемия отразилась на экономике города - объем доходов на основную деятельность сократился на два миллиона.

- Очевидно, что придется жить в режиме экономии, но, несмотря на это, планов - громадье, - замечает она. - Начатые проекты будем продолжать, надеюсь, что получится начать и новое, так как государство помогает и есть средства из структурных фондов. Министерство финансов разрешило самоуправлениям до 24-го года иметь кредитную нагрузку до 80 процентов. После этого каждый год на пять процентов она уменьшается, пока не дойдет до прежних 60 процентов. Это связано с тем, что мы заявили участие в проектах и важно, чтобы они продолжались. Мы планируем взять кредит на четыре миллиона для софинансирования больших проектов. 

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