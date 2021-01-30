Сб, 30.01.2021
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Новый директор Нарвского музея: "Если разобраться, то я поступила абсолютно нерационально"

Мария Сморжевских-Смирнова в таллиннском Доме-музее Петра I, бывшем одно время и ее домом в определенном смысле. ФОТО: Ирина СОКОЛОВА / ЧАСТНЫЙ АРХИВ

У Марии Сморжевских-Смирновой в Таллинне в эти дни разрывается телефон: кроме разговоров с навязчивыми журналистами еще много чего требуется утрясти, чтобы уже в этот понедельник переступить порог Нарвского замка в качестве нового директора музея. "Непростое хозяйство принимаю", - с неизменной улыбкой на лице говорит Мария, устраивая свой переезд из столицы в родной приграничный город. В ее интонации завидная уверенность: "Нарвский музей должен стать одним из самых лучших музеев Эстонии!".

CV МАРИЯ СМОРЖЕВСКИХ-СМИРНОВА

  • Родилась в Нарве 16 декабря 1977 года
  • 1996-2009 - учеба и докторская работа в Тартуском университете на отделении русской и славянской филологии
  • 2009-2013 - докторантура по культурным исследованиям в Гуманитарном институте Таллиннского университета, одним из научных руководителей был Михаил Лотман
  • Трудовой путь начинала в университетах, в 2013-2020 годах работала в Таллиннском городском музее руководителем двух филиалов - Дома-музея Петра I и Таллиннского русского музея
  • Продолжает научную работу, основные направления: общественные науки и культура, исследования культуры, филология, лингвистика. Автор множества публикаций, начиная с 1999 года
  • 1 февраля 2021 года вступает в должность члена правления - директора Нарвского музея, победив в соответствующем конкурсе

Про то, что ее ждет в Нарвском музее, Мария Сморжевских-Смирнова говорит пока с осторожностью: "Хотелось бы прежде всего встретиться с людьми, обсудить планы, поговорить о том, что радует, а над чем предстоит поработать в первую очередь".

- Уже встречалась с руководителем научного отдела, сотрудники которого проделали отличную работу за последний год. В наступившем году нас ждет много юбилейных дат: 300-летие Ништадского мира и окончание Северной войны (1700-1721), юбилей Людвига Кноппа, наконец, события 1921 года, когда через границу в Нарву направлялись потоки военных, оптантов, беженцев. В планах - не только циклы лекций и интересных встреч, новые выставки, посвященные этим юбилеям, но и большая конференция международного масштаба.

Мария родом из Нарвы, но ученую и трудовую карьеру делала в Тарту и Таллинне. В столице она до прошлого года руководила Домом-музеем Петра I и Русским музеем. И в прошлом же году у нее появилась идея вернуться в Нарву, чтобы принести пользу родному городу; там как раз объявили конкурс на должность члена правления учреждения "Нарвский музей". "Я решила попробовать применить полученный опыт на более обширном поле деятельности - и в прямом, и в переносном смысле".

Собеседница призналась "по секрету", что ради Нарвы она отказалась от другого прекрасного предложения в Таллинне: "Если разобраться, то я поступила абсолютно нерационально, поскольку в Таллинне жизнь была бы значительно беззаботней и проще. Решение принимала сердцем и очень надеюсь, что любовь к Нарве поможет мне воплотить интересные и амбициозные проекты Нарвского музея в жизнь".

К тому же, говорит Мария: "А вдруг другого такого шанса больше не будет - и надо сейчас попытаться помочь родному городу. К сожалению, Нарву покидают многие деятельные и талантливые люди. Надеюсь, что смогу внести свой вклад в развитие и музея, и города".

С мечтами о музее истории города

Марии нравится, что Нарвский музей велик не только размерами, но и собраниями. Многие из них после войны рассеялись по другим музеям в Эстонии и России, и не все возвращены обратно. Чтобы все вернуть - нужна достойная музейная площадка.

- Прежде всего стоит говорить об экспонатах, относящихся к художественной коллекции четы Лаврецовых, которая настоящая жемчужина Нарвы. Другая часть экспонатов связана с историческим прошлым города, и сейчас, то есть после уже состоявшегося открытия новой экспозиции об истории Нарвского замка, самое время работать над созданием музея истории города. Об этом сделано много исследований - и пора переходить к выстраиванию визуально-предметного ряда, который в Нарве пока что ограничивается только макетом старой Нарвы Федора Шанцына. Но ведь есть еще мир экспонатов, через которые можно рассказать очень о многом, и сделать это возможно на очень высоком уровне. Хочется попытаться осуществить все это, - поведала о мечтах и планах новый директор Нарвского музея.

Мария Сморжевских-Смирнова, которая руководила Домом-музеем Петра I в Таллинне, конечно же мечтает восстановить Дом Петра I и в Нарве. Идея о строительстве копии этого утраченного в военные и послевоенные годы здания всерьез обсуждается не один год, и в прошлых собраниях подвижников принимала участие и сама Мария, как признанный специалист по петровской эпохе.

- Предстоит очень четко продумать функционал Дома Петра I. Это будет беспрецедентный проект для Эстонии, в которой обычно не восстанавливают уже утраченное. Для столь амбициозной реконструкции нужно будет подготовить серьезное обоснование, представив Дом Петра I в качестве музея, культурного центра, центра образования или чего-то еще. Дом Петра I был старейшим нарвским музеем, так что это часть нашей музейной истории, и к тому проекту нужно привлекать государство.

Миссия музейного посла Нарвы

Возвращение в город детства - это очень важное и значимое событие, по признанию самой Марии. На сегодня она уже уверена, что обладает достаточно большими знаниями и опытом, чтобы суметь сделать для Нарвского музея что-то полезное и хорошее. "Должность члена правления музея занимают на пять лет, и мне нравится такой вызов: когда имеешь ограниченный отрезок времени, то можешь в него вложиться максимально. Моя мечта - сделать в Нарве лучший музей Эстонии".

В мечтах Марии Сморжевских-Смирновой видится, что с лучшим музеем Нарва станет магнитом не только для приезжих туристов, но и для собственных горожан: "Жители города могли бы не только гордиться музеем, но и быть постоянными участниками его проектов, лекционных циклов, исторических клубов для взрослых и детей". Директор мечтает о большой сопричастности нарвитян.

В то же время Мария не потеряет связь с остальным музейным миром, и уже сейчас она считает себя кем-то вроде посла Нарвы. "Многие люди из таллиннского музейного мира и творческие люди написали мне, что мечтают как можно скорее начать совместную деятельность - они все готовы предложить Нарве свои проекты. Я надеюсь немножко перетянуть их на нашу сторону, и уже в ближайшее время обязательно будет что-то интересное".

Председатель совета ЦУ "Нарвский музей" КРИСТА НЕЛЬСОН:

- При выборе (нового члена правления Нарвского музея) определяющими были большой опыт и знания кандидата в области музеев. Опыт Марии среди прочего в качестве руководителя Таллиннского русского музея дал ей много ценного, что можно применить в Нарве. Теперь важно посвятить все силы развитию Нарвского музея как единого целого. Обязательно важно поддерживать в музее стабильность и рабочий мир. Для совета было важно и то, что Мария - нарвитянка. У нее есть мотивация вернуться и внести свой вклад в развитие города Нарва.

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