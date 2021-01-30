Новый директор Нарвского музея: "Если разобраться, то я поступила абсолютно нерационально"

- Прежде всего стоит говорить об экспонатах, относящихся к художественной коллекции четы Лаврецовых, которая настоящая жемчужина Нарвы. Другая часть экспонатов связана с историческим прошлым города, и сейчас, то есть после уже состоявшегося открытия новой экспозиции об истории Нарвского замка, самое время работать над созданием музея истории города. Об этом сделано много исследований - и пора переходить к выстраиванию визуально-предметного ряда, который в Нарве пока что ограничивается только макетом старой Нарвы Федора Шанцына. Но ведь есть еще мир экспонатов, через которые можно рассказать очень о многом, и сделать это возможно на очень высоком уровне. Хочется попытаться осуществить все это, - поведала о мечтах и планах новый директор Нарвского музея.

Мария Сморжевских-Смирнова, которая руководила Домом-музеем Петра I в Таллинне, конечно же мечтает восстановить Дом Петра I и в Нарве. Идея о строительстве копии этого утраченного в военные и послевоенные годы здания всерьез обсуждается не один год, и в прошлых собраниях подвижников принимала участие и сама Мария, как признанный специалист по петровской эпохе.

- Предстоит очень четко продумать функционал Дома Петра I. Это будет беспрецедентный проект для Эстонии, в которой обычно не восстанавливают уже утраченное. Для столь амбициозной реконструкции нужно будет подготовить серьезное обоснование, представив Дом Петра I в качестве музея, культурного центра, центра образования или чего-то еще. Дом Петра I был старейшим нарвским музеем, так что это часть нашей музейной истории, и к тому проекту нужно привлекать государство.

Миссия музейного посла Нарвы

Возвращение в город детства - это очень важное и значимое событие, по признанию самой Марии. На сегодня она уже уверена, что обладает достаточно большими знаниями и опытом, чтобы суметь сделать для Нарвского музея что-то полезное и хорошее. "Должность члена правления музея занимают на пять лет, и мне нравится такой вызов: когда имеешь ограниченный отрезок времени, то можешь в него вложиться максимально. Моя мечта - сделать в Нарве лучший музей Эстонии".

В мечтах Марии Сморжевских-Смирновой видится, что с лучшим музеем Нарва станет магнитом не только для приезжих туристов, но и для собственных горожан: "Жители города могли бы не только гордиться музеем, но и быть постоянными участниками его проектов, лекционных циклов, исторических клубов для взрослых и детей". Директор мечтает о большой сопричастности нарвитян.

В то же время Мария не потеряет связь с остальным музейным миром, и уже сейчас она считает себя кем-то вроде посла Нарвы. "Многие люди из таллиннского музейного мира и творческие люди написали мне, что мечтают как можно скорее начать совместную деятельность - они все готовы предложить Нарве свои проекты. Я надеюсь немножко перетянуть их на нашу сторону, и уже в ближайшее время обязательно будет что-то интересное".