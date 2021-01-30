Завершен суд о строительстве в Нарве второго магазина "Lidl"

Немецкая торговая сеть дешевых товаров "Lidl", давно готовящая экспансию на Эстонию, вынашивала план строительства в Нарве по меньшей мере двух магазинов. Здание центрального нарвского "Lidl" по Таллиннскому шоссе, 7 на данный момент уже построено и готово к внутреннему наполнению, а вот со строительством второго возникла задержка.

Дело быстро началось, но скоро встало

Зарегистрированное в Нарве ТОО "Narsil" и столичное ТОО "Lidl Eesti" в 2018 году договорились, что первое продаст второму право на застройку участка муниципальной земли в северном спальном районе по проспекту Кангеласте, 37а. "Lidl Eesti" намеревалось снести имеющееся там здание крытого рынка "Põhja" и взамен построить свой магазин с парковкой.

Тем самым продолжилось бы торгово-коммерческое использование территории, определенное нарвским самоуправлением в 2009 году посредством договора с "Narsil" о передаче ему права на застройку на срок до конца 2050 года.

Нарвское горсобрание в конце 2018 года согласилось передать право на застройку другому застройщику. ТОО "Lidl Eesti" пообещало городу построить новый магазин не позднее 2023 года и инвестировать в это не менее двух миллионов евро. Соответствующий нотариальный договор стороны подписали 14 февраля 2019 года.

Спустя шесть дней Нарвская горуправа издала распоряжение о выдаче разрешения на снос старого и возведение нового магазина по Кангеласте, 37а. Однако закрутившееся было дело встало, когда это распоряжение обжаловал в суде нарвский предприниматель Александр Куксов.

Жалоба Куксова против Нарвской горуправы полтора года ходила по судам двух инстанций. К судебному процессу было привлечено в качестве третьей стороны и само "Lidl Eesti".

Куксов скончался в результате несчастного случая в первый день 2021 года. Незадолго до этого, а именно 17 декабря 2020 года, Тартуский административный суд отклонил жалобу Куксова, в которой он требовал отменить выдачу разрешения на строительство магазина "Lidl" по Кангеласте, 37а.

Необоснованная жалоба в суд

В процессе производства Тартуский административный суд установил, что Александр Куксов, обжаловавший разрешение на строительство будущего магазина "Lidl", жил в нескольких сотнях метров от того места. В своей жалобе Куксов утверждал, что парковка, которую построят рядом с магазином, слишком велика и доносящийся оттуда шум машин будет нарушать его покой.

Чтобы разобраться в ситуации, судья Тартуского административного суда Юлле Поллукс побывала на месте, где будет находиться магазин, и сделала фотографию, которую приобщила к материалам дела.

Суд нашел, что жалоба Куксова необоснованна, так как доносящийся с парковки шум никак не может ему мешать, поскольку его трехкомнатная квартира находится на расстоянии около 300 метров от парковки и между ними еще будет здание магазина. "Суд подчеркивает, что речь идет о шуме, производимом паркующимися автомобилями, а не о шуме, производимом паркующимися самолетами или бронемашинами", - сказано в постановлении суда.