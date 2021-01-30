Сб, 30.01.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Завершен суд о строительстве в Нарве второго магазина "Lidl"

Первый нарвский "Lidl" уже практически достроен и готов к внутреннему наполнению, а со вторым - неясность. ФОТО: Илья Смирнов

Суд отклонил жалобу ныне уже покойного бизнесмена из Нарвы на распоряжение горуправы о разрешении на строительство второго в приграничном городе магазина "Lidl". Но будут ли его строить - пока неясно. Первый же нарвский магазин "Lidl" к настоящему времени практически достроен.

Немецкая торговая сеть дешевых товаров "Lidl", давно готовящая экспансию на Эстонию, вынашивала план строительства в Нарве по меньшей мере двух магазинов. Здание центрального нарвского "Lidl" по Таллиннскому шоссе, 7 на данный момент уже построено и готово к внутреннему наполнению, а вот со строительством второго возникла задержка.

Дело быстро началось, но скоро встало

Зарегистрированное в Нарве ТОО "Narsil" и столичное ТОО "Lidl Eesti" в 2018 году договорились, что первое продаст второму право на застройку участка муниципальной земли в северном спальном районе по проспекту Кангеласте, 37а. "Lidl Eesti" намеревалось снести имеющееся там здание крытого рынка "Põhja" и взамен построить свой магазин с парковкой.

Тем самым продолжилось бы торгово-коммерческое использование территории, определенное нарвским самоуправлением в 2009 году посредством договора с "Narsil" о передаче ему права на застройку на срок до конца 2050 года.

Нарвское горсобрание в конце 2018 года согласилось передать право на застройку другому застройщику. ТОО "Lidl Eesti" пообещало городу построить новый магазин не позднее 2023 года и инвестировать в это не менее двух миллионов евро. Соответствующий нотариальный договор стороны подписали 14 февраля 2019 года.

Спустя шесть дней Нарвская горуправа издала распоряжение о выдаче разрешения на снос старого и возведение нового магазина по Кангеласте, 37а. Однако закрутившееся было дело встало, когда это распоряжение обжаловал в суде нарвский предприниматель Александр Куксов.

Жалоба Куксова против Нарвской горуправы полтора года ходила по судам двух инстанций. К судебному процессу было привлечено в качестве третьей стороны и само "Lidl Eesti".

Куксов скончался в результате несчастного случая в первый день 2021 года. Незадолго до этого, а именно 17 декабря 2020 года, Тартуский административный суд отклонил жалобу Куксова, в которой он требовал отменить выдачу разрешения на строительство магазина "Lidl" по Кангеласте, 37а.

Необоснованная жалоба в суд

В процессе производства Тартуский административный суд установил, что Александр Куксов, обжаловавший разрешение на строительство будущего магазина "Lidl", жил в нескольких сотнях метров от того места. В своей жалобе Куксов утверждал, что парковка, которую построят рядом с магазином, слишком велика и доносящийся оттуда шум машин будет нарушать его покой.

Чтобы разобраться в ситуации, судья Тартуского административного суда Юлле Поллукс побывала на месте, где будет находиться магазин, и сделала фотографию, которую приобщила к материалам дела.

Суд нашел, что жалоба Куксова необоснованна, так как доносящийся с парковки шум никак не может ему мешать, поскольку его трехкомнатная квартира находится на расстоянии около 300 метров от парковки и между ними еще будет здание магазина. "Суд подчеркивает, что речь идет о шуме, производимом паркующимися автомобилями, а не о шуме, производимом паркующимися самолетами или бронемашинами", - сказано в постановлении суда.

Вдобавок суд отметил, что жалобщик не смог ответить на вопрос, почему он для защиты своих субъективных прав решил обжаловать именно распоряжение, связанное со строительством "Lidl", и не счел нужным обжаловать разрешения на строительство, на основании которых ранее прямо перед окнами его квартиры построили магазин "Prisma" с большой парковкой, автомойку и заправку, а на данный момент строятся другие здания с парковочными местами.

Суд счел вероятным, что с ростом конкуренции магазинов количество автомобилей на парковке "Prisma", находящейся вблизи окон квартиры жалобщика, наоборот, уменьшится, что снизит уровень шума.

"Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, административный суд имеет обоснованное подозрение, что целью подачи жалобы жалобщиком является защита не своих субъективных прав, а коммерческих интересов иных лиц, которые консультируют жалобщика в данном административном судопроизводстве", - решил административный суд, оставив жалобу без удовлетворения.

На сегодняшний день постановление вступило в силу.

Со строительством пока неясно

"Северное побережье" поинтересовалось в ТОО "Lidl Eesti" - сохраняется ли еще план строительства магазина и автопарковки по проспекту Кангеласте, 37а? И остаются ли в силе условия, в том числе срок, указанные в решении Нарвского горсобрания и нотариальном договоре с Нарвой?

Пресс-представитель Катрин Сеппель в своем ответе прежде всего отметила, что "Lidl" всегда и везде работает в соответствии с местными законами и постановлениями, а также что "Lidl" доверяет компетентному решению суда.

- На данный момент еще слишком рано комментировать связанное со строительством нашего магазина в Нарве, - уклончиво ответила пресс-представитель "Lidl" в Эстонии.

О "Lidl"

  • Учрежденное в 2018 году ТОО "Lidl Eesti" сосредоточено на создании сети магазинов по всей Эстонии. "Lidl" официально не заявлял об этом, но пресс-секретарь эстонского подразделения говорила ERR, что в Эстонии их магазины откроются в 2021 году. Конкретно в Ида-Вирумаа появление "Lidl" ожидается в Нарве и Йыхви.
  • Предприятие розничной торговли "Lidl", являющееся частью торгового концерна "Schwarz", главный офис которого расположен в Неккарзульме (Германия), - один из лидеров сектора розничной торговли продуктами в Германии и Европе. Оборот "Schwarz Group" составил в 2019 году 113,3 миллиарда евро.  
  • "Lidl" представлен в 32 странах мира, а также управляет 11200 магазинами и более чем 200 логистическими центрами в 29 странах по всему миру. В "Lidl" трудятся более 310000 работников. Своим клиентам "Lidl" предлагает свежую продукцию, мясные и хлебобулочные изделия высшего качества, а также промышленные товары по самым низким ценам. 
  • 25 января 2021 года "Lidl" открыл в Риге один из самых современных и энергоэкономичных логистических центров стран Балтии, который будет снабжать пищевыми продуктами и потребительскими товарами магазины как в Эстонии, так и в Латвии. В строительство расположенного в Риге логистического центра площадью 51000 кв. м было инвестировано свыше 55 миллионов евро, новых рабочих мест было создано более 150.

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