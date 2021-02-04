Давление принесло плоды: 340 миллионов достанутся только Ида-Вирумаа

В сланцевой промышленности за последние годы исчезло несколько тысяч рабочих мест. Когда, сколько и какие новые рабочие места появятся в Ида-Вирумаа благодаря субсидии из Фонда справедливого перехода Евросоюза в размере 340 миллионов евро, пока неясно. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik