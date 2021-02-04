Чт, 4.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
3 мин для прочтения

Давление принесло плоды: 340 миллионов достанутся только Ида-Вирумаа

В сланцевой промышленности за последние годы исчезло несколько тысяч рабочих мест. Когда, сколько и какие новые рабочие места появятся в Ида-Вирумаа благодаря субсидии из Фонда справедливого перехода Евросоюза в размере 340 миллионов евро, пока неясно. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Протест Ида-Вирумаа, вызванный планом предыдущего правительства направить часть из 340 миллионов евро от Фонда справедливого перехода Евросоюза и в другие уезды, принес плоды. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Коалиция Партии реформ и Центристской партии договорилась, что целевой регион использования Фонда справедливого перехода расширяться за пределы Ида-Вирумаа не будет. Это значит, что предназначенные для Эстонии 340 миллионов евро в полном объеме используют в здешнем уезде. 

Правительство вызвало бурю недовольства в Ида-Вирумаа 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back