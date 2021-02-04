Давление принесло плоды: 340 миллионов достанутся только Ида-Вирумаа
Протест Ида-Вирумаа, вызванный планом предыдущего правительства направить часть из 340 миллионов евро от Фонда справедливого перехода Евросоюза и в другие уезды, принес плоды.
Протест Ида-Вирумаа, вызванный планом предыдущего правительства направить часть из 340 миллионов евро от Фонда справедливого перехода Евросоюза и в другие уезды, принес плоды.
Коалиция Партии реформ и Центристской партии договорилась, что целевой регион использования Фонда справедливого перехода расширяться за пределы Ида-Вирумаа не будет. Это значит, что предназначенные для Эстонии 340 миллионов евро в полном объеме используют в здешнем уезде.