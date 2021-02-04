На старт Алутагузеского ночного марафона вновь выйдет президент

Департамент здоровья выдал специальное разрешение на проведение шести марафонов, входящих в эстонскую серию лыжных гонок на длинные дистанции "Estoloppet", но поставил условия, которые организаторы должны выполнить для гарантии безопасности. Главное из них - чтобы вся деятельность до и после марафона проходила на улице и зрители не были допущены ни на лыжный стадион, ни к краю трассы.

- Помещения Паннъярвеского центра будут закрыты, внутри нельзя будет ни переодеться, ни поесть в кафе. После соревнования не будет также обычного обмена впечатлениями - все разойдутся по своим машинам и разъедутся, - сказал Лаур. - Тем более следует насладиться эмоциями от пребывания на лесной трассе. Снежные условия великолепные. Лыжни уже подготовлены.

Главному организатору Алутагузеского марафона Роберту Пеэтсу годами приходилось ломать голову над тем, как провести одно из крупнейших ида-вируских мероприятий народного спорта при неблагоприятных снежных условиях. Например, в прошлом году марафон пришлось и вовсе отменить. "Такие снежные условия, как сейчас, в последний раз были в 2013 году", - отметил он.

Однако нынче придется из-за распространения коронавируса ограничить количество участников. На основную дистанцию марафона смогут выйти 750 лыжников, на короткую дистанцию - 250, и в ночном марафоне разрешено участвовать тоже 250 лыжникам. "Мы настоятельно рекомендуем участникам приезжать на место на своих автомобилях, а не делить в одной машине место с другими участниками, как делали обычно раньше. Поэтому парковки центра тоже устанавливают границы числа участников. Лыжный стадион тоже довольно маленький", - сказал он, добавив, что участников планируют рассредоточить по стартовым группам из 50 человек, то есть стартовым коридором станет весь лыжный стадион.

Риски заражения снижены

Из-за сопутствующих поездкам ограничений иностранные лыжники на Алутагузеский марафон в этом году, вероятно, не приедут. Пеэтс, который работал в качестве представителя Международной федерации лыжного спорта как на этапе Кубка мира в финском Лахти, так и на одном из известнейших марафонов Европы - "Marcialonga" в Италии, на своем примере констатирует, что из-за этого ему теперь после возвращения домой приходится оставаться в самоизоляции. "Жители большинства стран должны по приезде провести десять дней в карантине. Мы строго обязаны информировать Департамент полиции и погранохраны обо всех иностранных участниках", - сказал он.

По словам Пеэтса, к примеру, на марафоне "Marcialonga", в котором участвовали 1600 лыжников из 24 стран, полиция обустроила на финише отдельную зону для финиширующих, через которую нужно было быстро двигаться дальше. "Надо сказать, что по меркам Италии это работало очень хорошо", - отметил он.

На нынешнем марафоне Пеэтсу придется больше постараться и для того, чтобы набрать добровольных помощников, поскольку служащие Сил обороны, которые обычно трудились в пунктах питья, не смогут прийти на помощь в нынешней коронавирусной ситуации. "Но мы наверняка найдем! Мы готовы оплатить тестирование добровольных помощников, которые непосредственно контактируют с участниками. Чтобы ни в коем случае не возникла ситуация, что организаторы заразили кого-то из участников", - сказал он.