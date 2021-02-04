Чт, 4.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
4 мин для прочтения

На старт Алутагузеского ночного марафона вновь выйдет президент

Президент Керсти Кальюлайд на финише Алутагузеского ночного марафона, впервые состоявшегося в 2019 году. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Это была такая колдовская ночная гонка", - сказала президент Керсти Кальюлайд два года назад "Северному побережью" на финише Алутагузеского ночного марафона непосредственно после того, как получила медаль участника. В этом году она снова записалась на эту же лыжную гонку.

Главный организатор проходящего в пятницу, 12 февраля, 22-километрового Алутагузеского ночного марафона Андрес Лаур отметил, что президент Кальюлайд сказала в прошлую субботу после прохождения дистанции Вируского марафона в Мыэдаку в Ляэне-Вирумаа, что следующим лыжным соревнованием у нее запланирован Алутагузеский ночной марафон. 

Если обычно на Алутагузеском марафоне лыжники стартуют плотной группой, то в этом году организаторы распределят их по стартовым группам численностью 50 человек. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский марафон

  • 12 февраля в 20.00 - старт ночного марафона (22 км, свободный стиль)
  • 13 февраля в 11.00 - старт на основной дистанции Алутагузеского марафона (44 км, классический стиль)
  • 13 февраля в 12.00 - старт на короткой дистанции (22 км, классический стиль)
  • Старт и финиш - в Паннъярвеском центре оздоровительного спорта
  • Предельное число участников: на основной дистанции - 750, на короткой дистанции и в ночном марафоне - по 250
  • С действующими на марафоне ограничениями в связи с распространением коронавируса можно ознакомиться на домашней странице марафона www.estoloppet.ee

Налобный фонарик и запасные батарейки 

Пробежавшая два года назад ночной марафон меньше чем за полтора часа Кальюлайд сказала, что бежала на лыжах для радости, а не наперегонки с часами. "Мне не верится, чтобы мне вообще когда-нибудь захотелось пробежать на лыжах так, чтобы пульс зашкаливал", - отметила она тогда, похвалив дружелюбие участников на трассе, а также красоту зимнего ночного леса Алутагузе, на которую она тоже старалась обратить внимание, следя за лыжней в луче света налобного фонарика.

Ида-вируский спортсмен-любитель Сийм Кадак, бывавший мастером трассы на соревнованиях по экстремальному спорту, тоже отметил, что ночная гонка была очень крутой. "Иногда я вообще не понимал, где нахожусь. Считал, что знаю этот лес, но в некоторых местах все запуталось", - сказал он. 

Андрес Лаур призывает будущих участников ночного марафона иметь при себе фонарь с хорошо заряженными аккумуляторами. "Хорошо, если в кармане будут также запасные батарейки, ведь если на трассе предстоит провести несколько часов, то аккумуляторы могут разрядиться на морозе быстрее ожидаемого", - сказал он, отметив, что на 22-километровом круге освещены только пара километров.

По словам Лаура, на первом ночном марафоне, к счастью, никого не пришлось искать в лесу. Правда, в этом году назначено контрольное время прохождения трассы - три часа. "Этого должно быть достаточно, чтобы и в спокойном темпе пройти на лыжах 22 километра", - сказал он, напомнив, что два года назад одному участнику потребовалось все же четыре часа на прохождение трассы и после финишировавшего предпоследним лыжника организаторам пришлось ждать этого "тихохода" полтора часа. За последним участником ехали также мотосани. 

На марафоне предусмотрены ограничения

Проводимый во второй раз ночной марафон станет прологом для проходящего в субботу, 13 февраля, вот уже в 22-й раз Алутагузеского марафона, в программу которого входят забег на основной дистанции 44 км и короткий заезд на 22 км.

Департамент здоровья выдал специальное разрешение на проведение шести марафонов, входящих в эстонскую серию лыжных гонок на длинные дистанции "Estoloppet", но поставил условия, которые организаторы должны выполнить для гарантии безопасности. Главное из них - чтобы вся деятельность до и после марафона проходила на улице и зрители не были допущены ни на лыжный стадион, ни к краю трассы.

- Помещения Паннъярвеского центра будут закрыты, внутри нельзя будет ни переодеться, ни поесть в кафе. После соревнования не будет также обычного обмена впечатлениями - все разойдутся по своим машинам и разъедутся, - сказал Лаур. - Тем более следует насладиться эмоциями от пребывания на лесной трассе. Снежные условия великолепные. Лыжни уже подготовлены. 

Главному организатору Алутагузеского марафона Роберту Пеэтсу годами приходилось ломать голову над тем, как провести одно из крупнейших ида-вируских мероприятий народного спорта при неблагоприятных снежных условиях. Например, в прошлом году марафон пришлось и вовсе отменить. "Такие снежные условия, как сейчас, в последний раз были в 2013 году", - отметил он. 

Однако нынче придется из-за распространения коронавируса ограничить количество участников. На основную дистанцию марафона смогут выйти 750 лыжников, на короткую дистанцию - 250, и в ночном марафоне разрешено участвовать тоже 250 лыжникам. "Мы настоятельно рекомендуем участникам приезжать на место на своих автомобилях, а не делить в одной машине место с другими участниками, как делали обычно раньше. Поэтому парковки центра тоже устанавливают границы числа участников. Лыжный стадион тоже довольно маленький", - сказал он, добавив, что участников планируют рассредоточить по стартовым группам из 50 человек, то есть стартовым коридором станет весь лыжный стадион. 

Риски заражения снижены

Из-за сопутствующих поездкам ограничений иностранные лыжники на Алутагузеский марафон в этом году, вероятно, не приедут. Пеэтс, который работал в качестве представителя Международной федерации лыжного спорта как на этапе Кубка мира в финском Лахти, так и на одном из известнейших марафонов Европы - "Marcialonga" в Италии, на своем примере констатирует, что из-за этого ему теперь после возвращения домой приходится оставаться в самоизоляции. "Жители большинства стран должны по приезде провести десять дней в карантине. Мы строго обязаны информировать Департамент полиции и погранохраны обо всех иностранных участниках", - сказал он.

По словам Пеэтса, к примеру, на марафоне "Marcialonga", в котором участвовали 1600 лыжников из 24 стран, полиция обустроила на финише отдельную зону для финиширующих, через которую нужно было быстро двигаться дальше. "Надо сказать, что по меркам Италии это работало очень хорошо", - отметил он.

На нынешнем марафоне Пеэтсу придется больше постараться и для того, чтобы набрать добровольных помощников, поскольку служащие Сил обороны, которые обычно трудились в пунктах питья, не смогут прийти на помощь в нынешней коронавирусной ситуации. "Но мы наверняка найдем! Мы готовы оплатить тестирование добровольных помощников, которые непосредственно контактируют с участниками. Чтобы ни в коем случае не возникла ситуация, что организаторы заразили кого-то из участников", - сказал он.

Пеэтс уверен, что на мероприятии на свежем воздухе, где соблюдаются требования безопасности, вероятность заражения коронавирусом минимальна. "Какой здравомыслящий человек, имеющий симптомы, отправится на лыжный марафон, который длится несколько часов и требует большого физического напряжения?" - рассудил он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back