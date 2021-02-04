После многих лет подготовки в Нарве стартуют два важных проекта

Департамент развития и экономики Нарвской горуправы 28 января заключил договор с АО "YIT Eesti" на выполнение проектировочно-строительных работ транзитной дороги через приграничный город (т.н. проект "Narva TEN-T"). Также в него включены реконструкция коммуникаций и установка уличного освещения.

Капитально реконструируют 4,7 километра нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и центрального кругового перекрестка на площади Кереса, по которым транзитный автотранспорт движется от западной границы Нарвы к погранпункту - и обратно.

Срок исполнения договора - 26 месяцев с момента заключения, то есть не позднее весны 2023 года. Собственно строительство начнется предположительно осенью 2021 года, а до того подрядчик составит основной и рабочий проекты, согласно существующему предварительному.

Порядок проведения работ, временные схемы движения и прочие детали, непосредственно касающиеся жителей Нарвы, подрядчик будет согласовывать с местным самоуправлением по мере развития проекта.

Самый дорогой проект

Общая стоимость "Narva TEN-T" - округленно 13,6 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Это самый дорогой инвестиционный проект, который когда-либо реализовывался нарвским самоуправлением. Собственное финансирование Нарвы составит около 4,9 миллиона, а большая часть денег будет получена из еврофонда сплочения, из меры поддержки развития общегосударственных и международных соединений.

Цели проекта - улучшение пропускной способности транзитного коридора через Нарву, создание удобных и безопасных условий для передвижения транспорта и пешеходов, улучшение экологической картины.

Предварительная подготовка "Narva TEN-T" велась более пяти лет, и поначалу говорилось, что реализация начнется в 2018 году. Однако возникали задержки с согласованиями будущих схем движения, разработкой нового центрального кольцевого перекрестка, согласованием будущей системы отвода сточных вод. В итоге тендер для поиска подрядчика был проведен только в 2020 году, проект подорожал на два миллиона евро - и договор подписали нынче в январе.

Транзитный автокоридор через Нарву, который реконструируют в ближайшие годы в рамках дорогостоящего проекта. ФОТО: www.narva.ee

Строители придут и в ратушу

Буквально сегодня, 4 февраля, в Нарве в торжественной обстановке подписывается еще один очень ожидаемый договор - начинается реконструкция здания и площади Нарвской ратуши. Бюджет этого проекта приближается к 7,2 миллиона евро, из которых почти 5 миллионов Нарва получит из Европейского фонда регионального развития в рамках программы поддержки устойчивого развития городских регионов Ида-Вирумаа.

Главным подрядчиком выбрано АО "Ehitustrust".

Цель этого проекта - восстановление функции Старого города Нарвы посредством начала эксплуатации исторических здания и площади ратуши. Ратуша запланирована в качестве представительского здания города и одновременно туристического объекта.

Подвал ратуши в полном объеме планируется под комплекс ресторана и кафе.

Первый этаж предназначается для жителей и гостей города: на нем планируются арендуемые помещения, например, марципанные и чайные комнаты, а также туристический инфопункт, магазин сувениров, выставочный зал.

Второй этаж запланирован как представительский. Большой зал будет для публичных мероприятий, торжественной регистрации бракосочетаний, концертов, спектаклей и семинаров. Также предусмотрен представительский кабинет мэра - для проведения приемов, мероприятий и пресс-конференций, а в остальное время там собираются проводить экскурсии.

Наконец, третий этаж - для Нарвского горсобрания. В центральной части запланирован зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала составит 176 квадратных метров, что позволит разместить до 60 человек.

Башня ратуши не получит никакой функции и не будет доступна для посетителей. Открыть ее помешали очень маленькие внутренние размеры. Чердачные помещения под крышей будут техническими.

Будут заново запущены главные нарвские часы на фронтоне ратуши.

Бывший Дворец пионеров снова станет ратушей

Нарвская ратуша постройки 17-го века не эксплуатировалась, за некоторыми исключениями, с конца 20-го века. До этого, в 1963-1999 годах, в ней располагался Дворец пионеров, переименованный в 1991 году в Нарвский Дом детского творчества.

До разрушения в 1944 году ратуша выполняла свою изначальную функцию здания мэрии.

К идее о реконструкции исторической ратуши нарвские власти подступались еще в первые годы нового века, однако конкретный проект сформировался только в 2015 году. Для утверждения ныне реализуемого проекта Нарве пришлось даже судиться с предыдущими проектировщиками.

На реконструкцию Нарвской ратуши и Ратушной площади отпускается 22 месяца, считая с сегодняшнего дня подписания договора. Таким образом, можно ожидать открытия обновленной ратуши в начале 2023 года.

Рядом с ратушей Нарва также запланировала построить новую Стокгольмскую площадь как место для отдыха людей. Этот отдельный проект собираются реализовать параллельно с проектом ратуши, однако контракт с исполнителем пока не подписан.