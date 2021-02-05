Пт, 5.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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В военном музее в Синимяэ выставлен самолет, а вскоре появится и танк

"Естественно, пролежавший полвека в воде самолет не будет блестящим и целым, и предстоит еще много работы. Несмотря на это, самолет может многое поведать о событиях 1944 года в северо-восточной Эстонии", - сказала руководитель военного музея Ивика Майдре ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С нового года в Синимяэском музее в Вайвара экспонируется штурмовик Ил-2; летом надеются выставить танк Т-34. Обе военные машины были извлечены местными любителями истории из куртнаских озер.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

14 февраля 1944 года под Ленинградом штурмовик Ил-2 вылетел в бой и больше не вернулся. В 1999 году ида-вируский военно-исторический клуб "Otsing" и клубы аквалангистов "Akvanaut" и "Ihtüander" подняли остатки этого самолета со дна озера Консу. С этого года летательный аппарат является частью постоянной экспозиции военного музея в Синимяэ. 

Для уничтожения танков

Ил-2 - двухместный, хорошо бронированный штурмовик, сконструированный специально для поражения наземных целей. Советская Красная армия успешно использовала этот самолет во Второй мировой войне для уничтожения танков.

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