В военном музее в Синимяэ выставлен самолет, а вскоре появится и танк

14 февраля 1944 года под Ленинградом штурмовик Ил-2 вылетел в бой и больше не вернулся. В 1999 году ида-вируский военно-исторический клуб "Otsing" и клубы аквалангистов "Akvanaut" и "Ihtüander" подняли остатки этого самолета со дна озера Консу. С этого года летательный аппарат является частью постоянной экспозиции военного музея в Синимяэ.