Вт, 9.02.2021
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Маннима выиграла второй марафон подряд

Если в течение многих предыдущих лет Татьяне Маннима не удавалось из-за других соревнований поучаствовать в Алутагузеском марафоне, то нынче она планирует стартовать на нем и является главным фаворитом в женском зачете. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Татьяна Маннима одержала вторую подряд победу в серии лыжных гонок на длинные дистанции  "Estoloppet", став самой быстрой среди женщин в марафоне Тамсалу-Неэрути.   

Если на первом этапе серии - Вируском марафоне - 41-летнюю Маннима смогли обогнать только пять мужчин, то на марафоне Тамсалу-Неэрути перед ней финишировали 15 мужчин.    

От победившего среди мужчин Сандера Линнуса Маннима отстала всего на четыре с половиной минуты. Чтобы пробежать 43-километровую дистанцию в свободном стиле Маннима потребовалось 2 часа 9 минут 24 секунды. В женском зачете она опередила ближайшую конкурентку Анетт Каземетс более чем на три минуты.   

В классе юниоров M20 лучшее время 2:11.52 показал занявший в общем зачете 24-е место Данни-Рокко Антон из Алутагузеского лыжного клуба, ставший также лучшим из ида-вируских лыжников-мужчин в этом марафоне.    

Третий этап "Estoloppet" - Алутагузеский марафон - пройдет в эту субботу в Паннъярве. Основную дистанцию 44 км пробегут классикой. В пятницу вечером запланирован ночной марафон на 22 км (свободный стиль), в котором сильнейших определять не станут. 

По состоянию на первую половину дня понедельника для участия в Алутагузеском марафоне на разные дистанции зарегистрировались 543 лыжника, из которых 366 пробегут 44-километровый марафон.  

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