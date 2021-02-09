Маннима выиграла второй марафон подряд

Если на первом этапе серии - Вируском марафоне - 41-летнюю Маннима смогли обогнать только пять мужчин, то на марафоне Тамсалу-Неэрути перед ней финишировали 15 мужчин.

От победившего среди мужчин Сандера Линнуса Маннима отстала всего на четыре с половиной минуты. Чтобы пробежать 43-километровую дистанцию в свободном стиле Маннима потребовалось 2 часа 9 минут 24 секунды. В женском зачете она опередила ближайшую конкурентку Анетт Каземетс более чем на три минуты.

В классе юниоров M20 лучшее время 2:11.52 показал занявший в общем зачете 24-е место Данни-Рокко Антон из Алутагузеского лыжного клуба, ставший также лучшим из ида-вируских лыжников-мужчин в этом марафоне.

Третий этап "Estoloppet" - Алутагузеский марафон - пройдет в эту субботу в Паннъярве. Основную дистанцию 44 км пробегут классикой. В пятницу вечером запланирован ночной марафон на 22 км (свободный стиль), в котором сильнейших определять не станут.