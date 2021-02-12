Сб, 13.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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В Кохтла-Ярве масленичных гуляний в этом году не будет

Масленица. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Несмотря на то, что до православной Масленицы еще почти месяц, Кохтла-Ярвеское горуправление уже сообщило об отмене всех традиционных гуляний во всех частях города.

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу объяснила, что это связано с тем, что заболеваемость коронавирусом не уменьшается.

- К любому массовому мероприятию надо готовиться заранее, что также требует определенных расходов, - сказала Агу, - но так как нет уверенности в том, что эпидемиологическая ситуация скоро изменится, было принято решение не проводить массовые праздники, в том числе и уличные. 

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