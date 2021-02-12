В Кохтла-Ярве масленичных гуляний в этом году не будет

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу объяснила, что это связано с тем, что заболеваемость коронавирусом не уменьшается.

- К любому массовому мероприятию надо готовиться заранее, что также требует определенных расходов, - сказала Агу, - но так как нет уверенности в том, что эпидемиологическая ситуация скоро изменится, было принято решение не проводить массовые праздники, в том числе и уличные.