Весенний сезон Йыхвиского концертного дома будет насыщенным
В феврале Йыхвиский концертный дом снова распахнет двери. "Каждый день, когда мы можем работать, - это большой подарок. Теперь мы ценим это больше", - сказала директор Пийа Тамм.
В феврале Йыхвиский концертный дом снова распахнет двери. "Каждый день, когда мы можем работать, - это большой подарок. Теперь мы ценим это больше", - сказала директор Пийа Тамм.
- Как проходит возобновление работы Йыхвиского концертного дома?
- Осторожно. Мы ведь составляем планы на много месяцев вперед, и из-за введенных ограничений артисты все еще находятся в режиме ожидания. Мы передвинули некоторые проекты в надежде, что однажды все-таки откроемся.
Очень радостно начинать, собственно, новый год 20 февраля именно с нашими блестящими юными звездами классической музыки. Пианистка Тяхе-Леэ Лийв - победительница предыдущего сезона телепередачи "Klassikatähed". Она выйдет на сцену вместе с Карлом Типпом, который играет на саксофоне.
Этой весной звезды классической музыки дадут целых три концерта. Все они пройдут на мызе Мяэтагузе и именно в выходные, что позволит замечательно провести день с семьей. Сама мыза Мяэтагузе предлагает прекрасные возможности для этого.
Серия концертов "Звезды классики"
Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано)
Карл Типп (саксофон)
Леа Валиулина (фортепиано)
Серия концертов "Jazzical"
"Kadri Voorand Chamber Music Ensemble"
Алвар Тийслер (баритон)
Кадри Тоомоя (фортепиано)
Серия концертов "Звезды классики"
Сирет Суй (флейта)
Мирьям Аванго (кларнет)
"Piazzolla 100"
Ансамбль "Nortango":
Йохан Рандвере (фортепиано)
Кирилл Огородников (гитара)
Момир Новакович (бандонеон)
Мари Полл (скрипка)
Хейкко Реммель (контрабас)
"Памяти Георга Отса"
Мати Тури (тенор)
Мартти Райде (фортепиано)
- Несколько раз за весенний сезон в Йыхви пройдут также концерты из серии "Jazzical".
- Да. Первый - 4 марта, когда в большом зале Йыхвиского концертного дома с новым ансамблем выступит Кадри Вооранд - блестящая и талантливая эстонская джазовая певица.
Март уже будет насыщенным. На 8 марта мы, как сами считаем, придумали очень умную штуку. Концерт Алвара Тийслера - это два в одном: мужчины смогут прийти послушать знакомого спортивного репортера и заодно заработают очки в глазах своих женщин, приобретя билет на мероприятие в Женский день.
16 марта у нас после долгого перерыва будет театральное представление: новый спектакль Герды Кордеметс "Professor sai värske õhu mürgituse" с Оттом Сеппом в главной роли. В ближайшее время пройдут и другие спектакли: 28 февраля приедет Русский театр с комедией "Последний этаж", где вместе играют Элина Пурде и Александр Ивашкевич.
17 марта состоится концерт "Астор Пьяццолла - 100". Пьяццолла - один из моих любимых композиторов, музыку которого исполняет замечательный состав (ансамбль "Nortango". - Ред.).
Март завершится 31-го числа программой, посвященной Георгу Отсу, которую публика терпеливо ждет, поскольку нам приходилось ее переносить начиная еще с прошлой весны. Мати Тури - высоко ценимый в мире тенор, и он исполняет произведения Георга Отса с большим мастерством и удовольствием. Этот концерт непременно станет усладой для души.
- В программе на апрель бросаются в глаза несколько мероприятий для молодежи.
- Да, 6 апреля пройдет музыкальное молодежное представление "Последний ангел". Эта постановка необычна в том смысле, что текст к ней написал Индрек Харгла, который известен своими историческими детективами. Режиссер - Юллар Сааремяэ. На сцене - Саара Пиус и Карл Роберт Сааремяэ вместе с Пярнуским городским оркестром.
Уже на следующий день состоится наш первый совместный проект с театром "Эндла" и "Свободной сценой". Работники сцены театра "Эндла" проведут различные мастер-классы для интересующихся театром учащихся средней школы. Желающим принять участие следует быстро сообщить об этом, так как число мест ограничено.
- Как проходит предварительная продажа билетов?
- Публика проявляет осторожность, и это понятно. Нам ничего не остается, кроме как обратиться с призывом: "Антракт окончен. Просим в зал!". Мы продолжаем делать все для того, чтобы публика хорошо чувствовала в себя в зале и не боялась приходить. На концертах соблюдаем правило рассредоточения, продаем места через ряд. Дезинфицирующие средства имеются, и мы просим всех носить маску.