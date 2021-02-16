Вт, 16.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
3 мин для прочтения

Весенний сезон Йыхвиского концертного дома будет насыщенным

Пийа Тамм: "Антракт окончен. Просим в зал!". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В феврале Йыхвиский концертный дом снова распахнет двери. "Каждый день, когда мы можем работать, - это большой подарок. Теперь мы ценим это больше", - сказала директор Пийа Тамм.

- Как проходит возобновление работы Йыхвиского концертного дома?

- Осторожно. Мы ведь составляем планы на много месяцев вперед, и из-за введенных ограничений артисты все еще находятся в режиме ожидания. Мы передвинули некоторые проекты в надежде, что однажды все-таки откроемся.

Очень радостно начинать, собственно, новый год 20 февраля именно с нашими блестящими юными звездами классической музыки. Пианистка Тяхе-Леэ Лийв - победительница предыдущего сезона телепередачи "Klassikatähed". Она выйдет на сцену вместе с Карлом Типпом, который играет на саксофоне.

Этой весной звезды классической музыки дадут целых три концерта. Все они пройдут на мызе Мяэтагузе и именно в выходные, что позволит замечательно провести день с семьей. Сама мыза Мяэтагузе предлагает прекрасные возможности для этого. 

"Eesti Kontsert" приглашает:

Сб., 20 февраля в 14.30, мыза Мяэтагузе

Серия концертов "Звезды классики"

Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано)

Карл Типп (саксофон)

Леа Валиулина (фортепиано)

Чт., 4 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом

Серия концертов "Jazzical"

"Kadri Voorand Chamber Music Ensemble"

Пн., 8 марта в 19.00, камерный зал Йыхвиского концертного дома

Алвар Тийслер (баритон)

Кадри Тоомоя (фортепиано)

Вс., 14 марта в 14.30, мыза Мяэтагузе

Серия концертов "Звезды классики"

Сирет Суй (флейта)

Мирьям Аванго (кларнет)

Ср., 17 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом

"Piazzolla 100"

Ансамбль "Nortango":

Йохан Рандвере (фортепиано)

Кирилл Огородников (гитара)

Момир Новакович (бандонеон)

Мари Полл (скрипка)

Хейкко Реммель (контрабас)

Ср., 31 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом

"Памяти Георга Отса"

Мати Тури (тенор)

Мартти Райде (фортепиано)

- Несколько раз за весенний сезон в Йыхви пройдут также концерты из серии "Jazzical".

- Да. Первый - 4 марта, когда в большом зале Йыхвиского концертного дома с новым ансамблем выступит Кадри Вооранд - блестящая и талантливая эстонская джазовая певица.

Март уже будет насыщенным. На 8 марта мы, как сами считаем, придумали очень умную штуку. Концерт Алвара Тийслера - это два в одном: мужчины смогут прийти послушать знакомого спортивного репортера и заодно заработают очки в глазах своих женщин, приобретя билет на мероприятие в Женский день.

16 марта у нас после долгого перерыва будет театральное представление: новый спектакль Герды Кордеметс "Professor sai värske õhu mürgituse" с Оттом Сеппом в главной роли. В ближайшее время пройдут и другие спектакли: 28 февраля приедет Русский театр с комедией "Последний этаж", где вместе играют Элина Пурде и Александр Ивашкевич.

17 марта состоится концерт "Астор Пьяццолла - 100". Пьяццолла - один из моих любимых композиторов, музыку которого исполняет замечательный состав (ансамбль "Nortango". - Ред.).

Март завершится 31-го числа программой, посвященной Георгу Отсу, которую публика терпеливо ждет, поскольку нам приходилось ее переносить начиная еще с прошлой весны. Мати Тури - высоко ценимый в мире тенор, и он исполняет произведения Георга Отса с большим мастерством и удовольствием. Этот концерт непременно станет усладой для души.

- В программе на апрель бросаются в глаза несколько мероприятий для молодежи.

- Да, 6 апреля пройдет музыкальное молодежное представление "Последний ангел". Эта постановка необычна в том смысле, что текст к ней написал Индрек Харгла, который известен своими историческими детективами. Режиссер - Юллар Сааремяэ. На сцене - Саара Пиус и Карл Роберт Сааремяэ вместе с Пярнуским городским оркестром.

Уже на следующий день состоится наш первый совместный проект с театром "Эндла" и "Свободной сценой". Работники сцены театра "Эндла" проведут различные мастер-классы для интересующихся театром учащихся средней школы. Желающим принять участие следует быстро сообщить об этом, так как число мест ограничено.

- Как проходит предварительная продажа билетов?

- Публика проявляет осторожность, и это понятно. Нам ничего не остается, кроме как обратиться с призывом: "Антракт окончен. Просим в зал!". Мы продолжаем делать все для того, чтобы публика хорошо чувствовала в себя в зале и не боялась приходить. На концертах соблюдаем правило рассредоточения, продаем места через ряд. Дезинфицирующие средства имеются, и мы просим всех носить маску.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back