Весенний сезон Йыхвиского концертного дома будет насыщенным

- Как проходит возобновление работы Йыхвиского концертного дома?

- Осторожно. Мы ведь составляем планы на много месяцев вперед, и из-за введенных ограничений артисты все еще находятся в режиме ожидания. Мы передвинули некоторые проекты в надежде, что однажды все-таки откроемся.

Очень радостно начинать, собственно, новый год 20 февраля именно с нашими блестящими юными звездами классической музыки. Пианистка Тяхе-Леэ Лийв - победительница предыдущего сезона телепередачи "Klassikatähed". Она выйдет на сцену вместе с Карлом Типпом, который играет на саксофоне.

Этой весной звезды классической музыки дадут целых три концерта. Все они пройдут на мызе Мяэтагузе и именно в выходные, что позволит замечательно провести день с семьей. Сама мыза Мяэтагузе предлагает прекрасные возможности для этого.

"Eesti Kontsert" приглашает: Сб., 20 февраля в 14.30, мыза Мяэтагузе Серия концертов "Звезды классики" Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано) Карл Типп (саксофон) Леа Валиулина (фортепиано) Чт., 4 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом Серия концертов "Jazzical" "Kadri Voorand Chamber Music Ensemble" Пн., 8 марта в 19.00, камерный зал Йыхвиского концертного дома Алвар Тийслер (баритон) Кадри Тоомоя (фортепиано) Вс., 14 марта в 14.30, мыза Мяэтагузе Серия концертов "Звезды классики" Сирет Суй (флейта) Мирьям Аванго (кларнет) Ср., 17 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом "Piazzolla 100" Ансамбль "Nortango": Йохан Рандвере (фортепиано) Кирилл Огородников (гитара) Момир Новакович (бандонеон) Мари Полл (скрипка) Хейкко Реммель (контрабас) Ср., 31 марта в 19.00, Йыхвиский концертный дом "Памяти Георга Отса" Мати Тури (тенор) Мартти Райде (фортепиано)

- Несколько раз за весенний сезон в Йыхви пройдут также концерты из серии "Jazzical".

- Да. Первый - 4 марта, когда в большом зале Йыхвиского концертного дома с новым ансамблем выступит Кадри Вооранд - блестящая и талантливая эстонская джазовая певица.

Март уже будет насыщенным. На 8 марта мы, как сами считаем, придумали очень умную штуку. Концерт Алвара Тийслера - это два в одном: мужчины смогут прийти послушать знакомого спортивного репортера и заодно заработают очки в глазах своих женщин, приобретя билет на мероприятие в Женский день.

16 марта у нас после долгого перерыва будет театральное представление: новый спектакль Герды Кордеметс "Professor sai värske õhu mürgituse" с Оттом Сеппом в главной роли. В ближайшее время пройдут и другие спектакли: 28 февраля приедет Русский театр с комедией "Последний этаж", где вместе играют Элина Пурде и Александр Ивашкевич.

17 марта состоится концерт "Астор Пьяццолла - 100". Пьяццолла - один из моих любимых композиторов, музыку которого исполняет замечательный состав (ансамбль "Nortango". - Ред.).

Март завершится 31-го числа программой, посвященной Георгу Отсу, которую публика терпеливо ждет, поскольку нам приходилось ее переносить начиная еще с прошлой весны. Мати Тури - высоко ценимый в мире тенор, и он исполняет произведения Георга Отса с большим мастерством и удовольствием. Этот концерт непременно станет усладой для души.

- В программе на апрель бросаются в глаза несколько мероприятий для молодежи.

- Да, 6 апреля пройдет музыкальное молодежное представление "Последний ангел". Эта постановка необычна в том смысле, что текст к ней написал Индрек Харгла, который известен своими историческими детективами. Режиссер - Юллар Сааремяэ. На сцене - Саара Пиус и Карл Роберт Сааремяэ вместе с Пярнуским городским оркестром.

Уже на следующий день состоится наш первый совместный проект с театром "Эндла" и "Свободной сценой". Работники сцены театра "Эндла" проведут различные мастер-классы для интересующихся театром учащихся средней школы. Желающим принять участие следует быстро сообщить об этом, так как число мест ограничено.

- Как проходит предварительная продажа билетов?