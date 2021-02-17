Чт, 18.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
1 мин для прочтения

Сносом оруской школы займется "Aspen Grupp"

Оруская школа пустует уже десять лет, но скоро от нее останутся одни воспоминания. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление объявило победителя конкурса госпоставки на демонтаж бывшей оруской школы на улице Мянни, 1 в Ору - заказ на выполнение работ получило ТОО "Aspen Grupp" с ценовым предложением 78800 евро (без НСО).

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, они довольны результатом: в конкурсе участвовало 12 фирм, разброс цен был большой, но итоговая сумма вышла значительно меньше, чем предполагалось, причем 90 процентов затрат возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".

- У нас даже остался 10-процентный резерв, - комментирует вице-мэр. - К демонтажу бывшей оруской школы таллиннцы приступят весной, а к лету на этом месте появится не просто зеленая площадка, а маленький сквер для отдыха.

Денис Вершинин напомнил, что столичная фирма "Aspen Grupp" пять лет назад занималась сносом бывшего девятиэтажного общежития на улице Калеви, многие горожане, возможно, уже даже забыли о его существовании - теперь на его месте зеленая площадка.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back