Сносом оруской школы займется "Aspen Grupp"

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, они довольны результатом: в конкурсе участвовало 12 фирм, разброс цен был большой, но итоговая сумма вышла значительно меньше, чем предполагалось, причем 90 процентов затрат возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".

- У нас даже остался 10-процентный резерв, - комментирует вице-мэр. - К демонтажу бывшей оруской школы таллиннцы приступят весной, а к лету на этом месте появится не просто зеленая площадка, а маленький сквер для отдыха.