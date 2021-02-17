Сносом оруской школы займется "Aspen Grupp"

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, они довольны результатом: в конкурсе участвовало 12 фирм, разброс цен был большой, но итоговая сумма вышла значительно меньше, чем предполагалось, причем 90 процентов затрат возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".
- У нас даже остался 10-процентный резерв, - комментирует вице-мэр. - К демонтажу бывшей оруской школы таллиннцы приступят весной, а к лету на этом месте появится не просто зеленая площадка, а маленький сквер для отдыха.
Денис Вершинин напомнил, что столичная фирма "Aspen Grupp" пять лет назад занималась сносом бывшего девятиэтажного общежития на улице Калеви, многие горожане, возможно, уже даже забыли о его существовании - теперь на его месте зеленая площадка.