Звания деятеля года в Ида-Вирумаа удостоился Айлар Хольцманн

Руководящий последние 15 лет Идаским спасательным центром Хольцманн с прошлой весны является также местным руководителем чрезвычайного положения.

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст отметила, что Хольцманн проявил себя как способный командный игрок, не очень часто появляющийся на переднем плане, но в кризисной ситуации эффективно организующий сотрудничество местных самоуправлений с госучреждениями. "Нити управления коронакризисом всего нашего региона сосредоточились в руках Айлара Хольцманна. И это всячески себя оправдало", - подтвердила она.

Номинантами на звание деятеля года нынче стали также Кохтла-Ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения, учащиеся и преподаватели которого во время кризиса добровольно работали в больницах и попечительских домах, а также член правления ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэт Куусмик, руководящий развитием промпарков в уезде.

Уездного знака за заслуги удостоились в этом году Теэт Куусмик и руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус. Куусмика отметили за то, что при привлечении инвестиций он превратил Ида-Вирумаа в позитивную торговую марку. Марье Муузикус отметили знаком за заслуги за вклад в борьбу с распространением коронавируса в Ида-Вирумаа.