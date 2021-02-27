Сб, 27.02.2021
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В Ида-Вируской центральной больнице уже четверть койко-мест занята ковидными больными

Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс подтверждает, что ситуация в больнице пока обычная, но через несколько недель может стать критической. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Примерно из 300 койко-мест в Ида-Вируской центральной больнице для пациентов с COVID-19 выделено 83 места, из которых на вчерашний день было занято 75. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Главный врач больницы Тоомас Карийс подтвердил, что по состоянию на утро вчерашнего дня свободны были восемь койко-мест для ковидных пациентов, однако ситуация может быстро измениться. 

Заражение идет по нарастающей и в Ида-Вирумаа

  • За первые пять дней этой недели коронавирус диагностировали еще у 600 жителей Ида-Вирумаа.
  • Уровень заболеваемости на 100000 жителей в Ида-Вирумаа снова перевалил за тысячу и в пятницу утром достиг отметки в 1048 случаев. Неделю назад этот показатель составлял 896. В сравнении с другими уездами Ида-Вирумаа обошли Сааремаа (1496) и Харьюмаа (1091).
  • Среди жителей Ида-Вирумаа против коронавируса вакцинированы (получили две дозы) 1,3 процента, что является самым низким показателем в Эстонии.

Департамент здоровья

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