В Ида-Вируской центральной больнице уже четверть койко-мест занята ковидными больными
Примерно из 300 койко-мест в Ида-Вируской центральной больнице для пациентов с COVID-19 выделено 83 места, из которых на вчерашний день было занято 75.
Примерно из 300 койко-мест в Ида-Вируской центральной больнице для пациентов с COVID-19 выделено 83 места, из которых на вчерашний день было занято 75.
Главный врач больницы Тоомас Карийс подтвердил, что по состоянию на утро вчерашнего дня свободны были восемь койко-мест для ковидных пациентов, однако ситуация может быстро измениться.