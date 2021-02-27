В Ида-Вируской центральной больнице уже четверть койко-мест занята ковидными больными

Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс подтверждает, что ситуация в больнице пока обычная, но через несколько недель может стать критической. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Примерно из 300 койко-мест в Ида-Вируской центральной больнице для пациентов с COVID-19 выделено 83 места, из которых на вчерашний день было занято 75.