Товарищество земледельцев "KEVILI" возглавил создатель центра "Tulivee" Ханнес Притс
С 1 марта крупнейшим в Эстонии товариществом производителей зерна и рапса "KEVILI" руководит прославившийся в Ида-Вирумаа созданием центра "Tulivee" Ханнес Притс.
С 1 марта крупнейшим в Эстонии товариществом производителей зерна и рапса "KEVILI" руководит прославившийся в Ида-Вирумаа созданием центра "Tulivee" Ханнес Притс.
Последние десять лет и несколько месяцев Ханнес Притс руководил молочным производством "Estover".