Товарищество земледельцев "KEVILI" возглавил создатель центра "Tulivee" Ханнес Притс

- На посту исполнительного руководителя "Estover" я по работе был связан также с управлением парой крупных ферм. Чисто молокопроизводителей, которые только разводят молочных коров и полями вообще не занимаются, в Эстонии довольно мало, - сказал Притс, что с выращиванием зерновых он в какой-то мере соприкасался и раньше.