Чт, 4.03.2021
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Товарищество земледельцев "KEVILI" возглавил создатель центра "Tulivee" Ханнес Притс

В Ида-Вирумаа Ханнес Притс известен как создатель центра "Tulivee" и Пуртсеского яхтенного порта. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С 1 марта крупнейшим в Эстонии товариществом производителей зерна и рапса "KEVILI" руководит прославившийся в Ида-Вирумаа созданием центра "Tulivee" Ханнес Притс.

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Последние десять лет и несколько месяцев Ханнес Притс руководил молочным производством "Estover".

- На посту исполнительного руководителя "Estover" я по работе был связан также с управлением парой крупных ферм. Чисто молокопроизводителей, которые только разводят молочных коров и полями вообще не занимаются, в Эстонии довольно мало, - сказал Притс, что с выращиванием зерновых он в какой-то мере соприкасался и раньше.

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