Смотровая платформа на обрыве Пяйте должна быть готова к концу года
ТОО "Selektor Projekt" спроектирует по заказу Тойлаского волостного управления пяйтескую смотровую платформу, с которой труднодоступный глинт будет открываться во всей красе.
ТОО "Selektor Projekt" спроектирует по заказу Тойлаского волостного управления пяйтескую смотровую платформу, с которой труднодоступный глинт будет открываться во всей красе.
Между Вока и Силламяэ расположен 41-метровый береговой обрыв Пяйте - на Балтийском глинте протяженностью 1200 километров это один из наиболее хорошо обозреваемых участков. В этом месте Тойлаская волость намерена создать еще одну туристическую достопримечательность Ида-Вируского уезда.