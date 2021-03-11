Смотровая платформа на обрыве Пяйте должна быть готова к концу года

Между Вока и Силламяэ расположен 41-метровый береговой обрыв Пяйте - на Балтийском глинте протяженностью 1200 километров это один из наиболее хорошо обозреваемых участков. В этом месте Тойлаская волость намерена создать еще одну туристическую достопримечательность Ида-Вируского уезда.