Чт, 11.03.2021
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Смотровая платформа на обрыве Пяйте должна быть готова к концу года

Обрыв Пяйте является одним из наиболее хорошо обозреваемых участков растянувшегося на 1200 километров Балтийского глинта. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

ТОО "Selektor Projekt" спроектирует по заказу Тойлаского волостного управления пяйтескую смотровую платформу, с которой труднодоступный глинт будет открываться во всей красе. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Между Вока и Силламяэ расположен 41-метровый береговой обрыв Пяйте - на Балтийском глинте протяженностью 1200 километров это один из наиболее хорошо обозреваемых участков. В этом месте Тойлаская волость намерена создать еще одну туристическую достопримечательность Ида-Вируского уезда.

- Смотровая платформа станет еще одним привлекательным местом, с которого можно будет обозревать глинт. Это станет дополнительным поводом для посещения обрыва, - пояснил тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус. 

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