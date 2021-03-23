План построить завод масел в Ахтме не похоронен

О намерении производить масло из пустой породы предприятие, тогда носившее название ТОО "OSO Factory", сообщило Департаменту окружающей среды еще три года назад, ходатайствовав о выдаче планируемому заводу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрешения на обращение с отходами.