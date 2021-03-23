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План построить завод масел в Ахтме не похоронен

Кохтла-Ярвеское горсобрание в октябре 2019 года под бдительным взором горожан не приняло решения касательно завода масел. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Инициатор строительства завода масел по соседству с ахтмеской зоной складирования пустой породы не отказался от своего плана и все еще ждет решения города.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

О намерении производить масло из пустой породы предприятие, тогда носившее название ТОО "OSO Factory", сообщило Департаменту окружающей среды еще три года назад, ходатайствовав о выдаче планируемому заводу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрешения на обращение с отходами.

Осенью 2018 года инициатор строительства завода - уже под названием ТОО "Corestone Production" - ходатайствовал перед городом Кохтла-Ярве о составлении детальной планировки.

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