Сб, 27.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Походная рекомендация на раннюю весну: ведьмины колодцы и чертовы бассейны

У ратваских ведьминых колодцев сошлись пути участников похода и любителей зимнего плавания. Водной игры должно хватить еще на пару недель. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бурлящие в Ида-Вирумаа ведьмины котлы и булькающие чертовы бассейны - это всё подарки сланцевой промышленности, лучшее время для которых наступает именно ранней весной.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Например, вентиляционные шурфы эффектны именно зимой, когда при взаимодействии мороза и пара, выбрасываемого на поверхность вместе с воздухом, рождаются порой ледовые скульптуры высотой в несколько метров. Появлялись они и нынешней зимой, сообщила руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина. Сейчас из шурфа слегка струится "пар шахтерского дыхания". 

Из вентиляционного шурфа в воскресенье слегка сочился "пар шахтерского дыхания". "Существуют системы вентиляции двух типов. На шахте "Эстония" используют только систему принудительной вентиляции, когда свежий воздух нагнетают в шахты с улицы", - пояснила руководитель похода Ингрид Кулигина.  ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back