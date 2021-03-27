Походная рекомендация на раннюю весну: ведьмины колодцы и чертовы бассейны

Например, вентиляционные шурфы эффектны именно зимой, когда при взаимодействии мороза и пара, выбрасываемого на поверхность вместе с воздухом, рождаются порой ледовые скульптуры высотой в несколько метров. Появлялись они и нынешней зимой, сообщила руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина. Сейчас из шурфа слегка струится "пар шахтерского дыхания".