Тийт Куусмик не хочет сказать прямо, что с политикой он покончил, но признается, что его время в ней, наверное, прошло.

Тийт Куусмик не хочет сказать прямо, что с политикой он покончил, но признается, что его время в ней, наверное, прошло. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тийт Куусмик - ида-вируский ветеран политики, который в суровые 1990-е годы и даже позже руководил городом Кивиыли, а позднее состоял в двух созывах Рийгикогу. Немногие знают, что наряду с Тийтом Куузиком у нас мог бы быть и известный оперный певец Тийт Куусмик, если бы любовь не заставила его свернуть с музыкального пути, выучиться на учителя физкультуры и вернуться в родной город. К настоящему времени ветеран политики отошел от активной деятельности, записывает воспоминания и ждет окончания коронавирусного кризиса, чтобы снова выйти на сцену вместе с бендом.

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- Когда "Северное побережье" брало у вас интервью в 2010 году, первый вопрос был о том, почему после того, как вы в 2005 году после 12 лет работы мэром Кивиыли ушли в Рийгикогу, в Кивиыли идет нескончаемая борьба за власть. Можем ли мы сегодня сказать, что за десять лет ничего не изменилось?