Нарвские дни оперы: программа на сентябрь составлена

Дни оперы запланированы на 2-12 сентября, чтобы стать украшением прихода осени в приграничный город.

Неизменный организатор фестиваля Юлия Савицкая рассказала, что главной площадкой снова станет гигантская сцена-шатер, собираемая во дворе бывшей текстильной фабрики Кренгольмской мануфактуры, вмещающая до двух тысяч человек. С учетом опыта прошлых лет уделят больше внимания комфорту - и сценический шатер станет более теплым даже при ненастной погоде.

Также большие планы на обновленный Нарвский замок и его дворик, идеально подходящие для камерных выступлений.

Интересными дополнениями к музыкальной программе станут экскурсии: осмотр прославленного макета довоенной Нарвы, знакомство с Кренгольмской частью города, а также прогулка по историческим местам с суперпопулярным нарвским гидом Александром Опенко. Плюс один киновечер.

Также в рамках оперного фестиваля в Нарве пройдет международная культурная конференция и еще запланированы камерные концерты на мызах Ида-Вирумаа.

Особое мероприятие планируется для ознакомления с деятельностью Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса и возможностями обучения там.

Организатор Нарвских дней оперы Юлия Савицкая. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

От классики до детских шалостей

В программе Нарвских дней оперы - 2021, которая уже представлена в "Piletilevi", исполнители, музыканты, целые коллективы из Израиля, Исландии, Литвы и России. Новшеством станет сотрудничество Дней оперы с Нарвским городским симфоническим оркестром под управлением маэстро Анатолия Щуры.

Всегда интересует любителей классической оперы единственное оперное творение легендарного композитора Людвига ван Бетховена - "Фиделио". В Нарве ее представят исполнители из Исландии в сопровождении как раз Нарвского симфонического оркестра.

Иерусалимский фестиваль лирической оперы в партнерстве с симфоническим оркестром из Лиепая привезут в Нарву сразу две классические оперы - "Богема" композитора Джакомо Пуччини и "Золушка" композитора Джоаккино Россини.

Поклонникам классической оперы должно понравиться и гала-представление с участием солистов из Михайловского и Мариинского театров Санкт-Петербурга.

Юлия Савицкая подчеркивает, что кое-что в программе Нарвских дней оперы предназначено для детей. Так, санкт-петербургский "Мюзик-холл" привезет музыкальную сказку "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги" по мотивам сказки Отфрида Пройслера "Маленькая колдунья".

По случаю 130-летия Сергея Прокофьева фестиваль готовит свою собственную постановку его классической музыкальной сказки "Петя и волк": постановщиком выступит Неэме Кунингас, за музыкальную часть берется Нарвский симфонический оркестр, рассказчик - Ирина Свенссон.

Также на маленьких рассчитано детское представление "Приятного аппетита!", подготовленное Днями оперы в Рейкьявике. Гости обещают максимальное вовлечение пришедших малышей в творческие процессы, как то совместное приготовление шоколадных угощений и другие подобные развлечения.

Время вдохнуть свежего воздуха

- Специфика организации Дней оперы в этом году в том, что больше неопределенности, - говорит Юлия Савицкая. - К нашему счастью, в тех странах, гости из которых примут у нас нынче участие, очень хорошо проходит вакцинация от коронавируса. Это дает основание надеяться, что оттуда участники приедут к нам в любом случае. Также примет участие в Днях оперы Нарвский городской симфонический оркестр, что само по себе хорошая поддержка местным музыкантам.

По наблюдениям организатора, вынужденный перерыв фестиваля в 2020 году не отразился плохо на интересе к нему со стороны публики. Причем речь о любителях оперы не только из Эстонии, но и из Финляндии, которые всегда с удовольствием приезжали в Нарву и уже планируют приехать снова.

- Эта пауза из-за пандемии в прошлом году дала нам, организаторам, немного больше времени вдохнуть свежего воздуха и еще лучше приготовиться к новым встречам с нашими гостями, - считает Савицкая.

Общий бюджет Дней оперы в Нарве в 2021 году превышает 180 тысяч евро. Крупнейшими поддерживающими фестиваль организациями являются Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS), частные компании "Alexela" и "Narva Gate", фонд "Капитал культуры", Эстонский центр народной культуры, торговая сеть "Selver".