Государство поддержит почти четвертью миллиона евро крупные мероприятия в Ида-Вирумаа

По итогам проведенного Фондом интеграции конкурса, поддержку получают мероприятия, в которых участвуют предположительно не менее тысячи человек, которые привлекут в регион гостей из остальной Эстонии, а также посодействуют общению людей с разным культурным фоном.

- Позитивно, что нынче пособие наряду с традиционными мероприятиями получат новые начинания. Например, ЦУ "Научный центр "AHHAA" проведет в Кивиыли "AHHAA Robolahing". НКО "Askele Loovuskeskus" создаст основанную на сланцевом наследии постановку и покажет ее в августе на территории "Kiviõli Keemiatööstus". Под руководством НКО "Раквереский марафон" в декабре состоится ночной забег "Eesti Ööjooks - "Narva talv". ЦУ "Vaba Lava" организует международный театральный фестиваль на тему свободы, - сказала руководитель области культурного разнообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Получившие пособие от государства предстоящие крупные мероприятия Фестиваль "Station Narva" (организатор ТОО "Shiftworks") - 25000 Нарвский энергозабег (НКО "Клуб организации спортивных мероприятий") - 25000 "AHHAA Robolahing" в Кивиыли (научный центр "AHHAA") - 25000 Международный театральный фестиваль на тему свободы ("Vaba Lava") - 24970 Создание и исполнение постановки, основанной на сланцевом наследии ("Askele Loovuskeskus") - 20600 Ночной забег "Eesti Ööjooks" - "Narva Talv" (НКО "Раквереский марафон") - 25000 Алутагузеские веломарафон и лыжный марафон (НКО "Алутагузеский марафон") - 25000 Программа кинофестиваля "Темные ночи" "KinoFF" в Ида-Вирумаа (НКО "Pimedate Ööde Filmifestival") - 25000 Нарвские дни оперы (НКО "ContempArt") - 24990 Музыкальный фестиваль "Музыка 7 городов" ("Eesti Kontsert") - 7100