Чт, 22.04.2021
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Государство поддержит почти четвертью миллиона евро крупные мероприятия в Ида-Вирумаа

Одним из получивших пособие от государства популярных крупных мероприятий в Ида-Вирумаа является Нарвский энергозабег, который должен состояться в этом году уже в десятый раз. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Десять запланированных в этом году в Ида-Вирумаа крупных мероприятий будут дотированы государством на общую сумму примерно 228000 евро.

По итогам проведенного Фондом интеграции конкурса, поддержку получают мероприятия, в которых участвуют предположительно не менее тысячи человек, которые привлекут в регион гостей из остальной Эстонии, а также посодействуют общению людей с разным культурным фоном. 

- Позитивно, что нынче пособие наряду с традиционными мероприятиями получат новые начинания. Например, ЦУ "Научный центр "AHHAA" проведет в Кивиыли "AHHAA Robolahing". НКО "Askele Loovuskeskus" создаст основанную на сланцевом наследии постановку и покажет ее в августе на территории "Kiviõli Keemiatööstus". Под руководством НКО "Раквереский марафон" в декабре состоится ночной забег "Eesti Ööjooks - "Narva talv". ЦУ "Vaba Lava" организует международный театральный фестиваль на тему свободы, - сказала руководитель области культурного разнообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп. 

Получившие пособие от государства предстоящие крупные мероприятия

  1. Фестиваль "Station Narva" (организатор ТОО "Shiftworks") - 25000
  2. Нарвский энергозабег (НКО "Клуб организации спортивных мероприятий") - 25000 
  3. "AHHAA Robolahing" в Кивиыли (научный центр "AHHAA") - 25000 
  4. Международный театральный фестиваль на тему свободы ("Vaba Lava") - 24970
  5. Создание и исполнение постановки, основанной на сланцевом наследии ("Askele Loovuskeskus") - 20600
  6. Ночной забег "Eesti Ööjooks" - "Narva Talv" (НКО "Раквереский марафон") - 25000
  7. Алутагузеские веломарафон и лыжный марафон (НКО "Алутагузеский марафон") - 25000
  8. Программа кинофестиваля "Темные ночи" "KinoFF" в Ида-Вирумаа (НКО "Pimedate Ööde Filmifestival") - 25000
  9. Нарвские дни оперы (НКО "ContempArt") - 24990
  10. Музыкальный фестиваль "Музыка 7 городов" ("Eesti Kontsert") - 7100 

Пособие получат также такие ставшие популярными в уезде традиционные мероприятия, как V Дни оперы в Нарве, алутагузеские вело- и лыжный марафоны, Нарвский энергозабег, программа кинофестиваля "Темные ночи" "KinoFF" в Ида-Вирумаа, фестиваль "Station Narva 2021" и XXIII фестиваль "Музыка 7 городов" "Eesti Kontsert".

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