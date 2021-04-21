Государство поддержит почти четвертью миллиона евро крупные мероприятия в Ида-Вирумаа
Десять запланированных в этом году в Ида-Вирумаа крупных мероприятий будут дотированы государством на общую сумму примерно 228000 евро.
Десять запланированных в этом году в Ида-Вирумаа крупных мероприятий будут дотированы государством на общую сумму примерно 228000 евро.
По итогам проведенного Фондом интеграции конкурса, поддержку получают мероприятия, в которых участвуют предположительно не менее тысячи человек, которые привлекут в регион гостей из остальной Эстонии, а также посодействуют общению людей с разным культурным фоном.
- Позитивно, что нынче пособие наряду с традиционными мероприятиями получат новые начинания. Например, ЦУ "Научный центр "AHHAA" проведет в Кивиыли "AHHAA Robolahing". НКО "Askele Loovuskeskus" создаст основанную на сланцевом наследии постановку и покажет ее в августе на территории "Kiviõli Keemiatööstus". Под руководством НКО "Раквереский марафон" в декабре состоится ночной забег "Eesti Ööjooks - "Narva talv". ЦУ "Vaba Lava" организует международный театральный фестиваль на тему свободы, - сказала руководитель области культурного разнообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.
Пособие получат также такие ставшие популярными в уезде традиционные мероприятия, как V Дни оперы в Нарве, алутагузеские вело- и лыжный марафоны, Нарвский энергозабег, программа кинофестиваля "Темные ночи" "KinoFF" в Ида-Вирумаа, фестиваль "Station Narva 2021" и XXIII фестиваль "Музыка 7 городов" "Eesti Kontsert".