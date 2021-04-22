Министр образования: за два года сложно перейти на эстоноязычное обучение

Депутаты парламентской фракции "Isamaa" сделали запрос министру образования и науки Лийне Керсна (Партия реформ) о том, когда она считает реальным переход школ с русским языком обучения на эстоноязычное обучение в Таллинне и когда - в Ида-Вирумаа.