Министр образования: за два года сложно перейти на эстоноязычное обучение
Члены Рийгикогу постарались разобраться, готовит ли нынешнее правительство переход на эстоноязычное образование, а также когда он может произойти в Ида-Вирумаа.
Члены Рийгикогу постарались разобраться, готовит ли нынешнее правительство переход на эстоноязычное образование, а также когда он может произойти в Ида-Вирумаа.
Депутаты парламентской фракции "Isamaa" сделали запрос министру образования и науки Лийне Керсна (Партия реформ) о том, когда она считает реальным переход школ с русским языком обучения на эстоноязычное обучение в Таллинне и когда - в Ида-Вирумаа.