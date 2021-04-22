Чт, 22.04.2021
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Министр образования: за два года сложно перейти на эстоноязычное обучение

Лийна Керсна пообещала сосредоточиться на конкретных направлениях, как, например, нехватка учителей и их обучение. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Члены Рийгикогу постарались разобраться, готовит ли нынешнее правительство переход на эстоноязычное образование, а также когда он может произойти в Ида-Вирумаа. 

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Депутаты парламентской фракции "Isamaa" сделали запрос министру образования и науки Лийне Керсна (Партия реформ) о том, когда она считает реальным переход школ с русским языком обучения на эстоноязычное обучение в Таллинне и когда - в Ида-Вирумаа.

Региональные особенности учитываются 

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