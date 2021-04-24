Строительство нового завода "Аquaphor" должно ускорить развитие нарвского региона
Уже имеющиеся в Нарве и Силламяэ заводы по производству водных фильтров марки "Аquaphor" дополнятся новым гигантским заводом в приграничном городе. Предприниматель и поддерживающее его эстонское государство заявили, что инвестиции составят 200 миллионов евро и что будет создано около 700 новых рабочих мест. Самоуправление Нарва-Йыэсуу намерено поддержать этот индустриальный прорыв развитием аэродрома поблизости от завода.