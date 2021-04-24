Строительство нового завода "Аquaphor" должно ускорить развитие нарвского региона

Основатель и президент холдинга "Аquaphor" и член правления эстонской компании "Aquaphor International" Джозеф Шмидт сообщил, что нынешним летом начнется пилотное производство новых фильтров. Они дружелюбны к окружающей среде и предназначены для очистки воды как в домохозяйствах, так и на предприятиях.

- Затем, в марте 2022 года, мы начнем мелкосерийное производство этих фильтров нового поколения на заводе площадью 11 тысяч квадратных метров, строительство которого мы сейчас начали в Нарве. Завод для полномасштабного производства фильтров нового поколения планируется построить и запустить через три года от сегодняшнего дня. Наиболее вероятное его месторасположение именно в Ида-Вирумаа, если все стороны смогут внести свой вклад, зафиксированный в протоколе о намерениях, - заявил Шмидт.

Упомянутый протокол о намерениях 23 апреля подписали руководители Министерства экономики и коммуникаций, ТОО "Aquaphor International", городских управ Нарвы и Нарва-Йыэсуу, а также Фонда развития промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA).

Протокол о намерениях 23 апреля подписали руководители Министерства экономики и коммуникаций, ТОО "Aquaphor International", городских управ Нарвы и Нарва-Йыэсуу, а также Фонда развития промышленных парков Ида-Вирумаа. ФОТО: Илья Смирнов

Согласно протоколу, к 2025 году в Нарве планируется построить большой, полностью роботизированный завод по производству систем водоочистки. Инвестиции составят 200 миллионов евро, будет создано около 700 новых рабочих мест.

Вложиться в завод должны все

Член правления IVIA Теэт Куусмик считает, что вклад публичного сектора в процесс планирования очень важен для проекта большого завода "Аquaphor".

- По инициативе IVIA сейчас в стадии составления находится детальная планировка третьего этапа Нарвского промышленного парка - того места, где будет располагаться новый большой завод. Исходя из потребностей будущего завода также планируется в следующие три года создать и запустить в Нарве специализированный учебный центр промышленной робототехники и автоматизации, - сообщил Куусмик.

Мэр Нарвы Катри Райк, в свою очередь, высказала надежду, что в свете новостей о заводе в приграничном городе наконец начнется строительство нового современного жилья, разовьется медицинское обслуживание и станет доступным обучение на английском языке. "Город несет ответственность за эти инициативы", - добавила Райк.

Аналогично воодушевлен и ее коллега из соседнего самоуправления Максим Ильин: "Вклад Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с IVIA состоит прежде всего в том, чтобы всеми возможными средствами способствовать процессу развития аэропорта Олгина".

- Поскольку вполне естественно, что работники и топ-специалисты концерна "Aquaphor" в будущем могут поселиться в курортном Нарва-Йыэсуу, город должен быть готов предложить им современные и комфортные условия проживания, - добавил мэр.

Часть международной корпорации

ТОО "Aquaphor International" (прошлое название - "Westaqua-Invest") входит в российско-американскую группу "Aquaphor" с головной конторой в США. Это одна из крупнейших корпораций, разрабатывающих и производящих широкий спектр фильтров для очистки воды. Фильтры поставляются в Россию, страны СНГ, Евросоюза, Америку и Азию.

Научно-исследовательские, производственные и маркетинговые подразделения "Aquaphor" располагаются в России, Европе, США и Китае.

В Эстонии уже работающие заводы "Aquaphor International" расположены в Нарве и Силламяэ. В штате эстонской компании немногим более 600 работников, из них около половины - жители Нарвы.

По прогнозу строительство нового завода по производству систем водоочистки площадью порядка 110 тысяч квадратных метров в Нарвском промышленном парке IVIA завершится к 2025 году.