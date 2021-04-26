Спасение ворот: мастерская игра вратаря обеспечила Нарве третью победу

Героем матча стал вратарь "Транса" Рихард Аланд, который мастерски отбивал мяч и в таких ситуациях, когда соперники в предвкушении гола уже вскидывали руки к небу.

Вопреки ожиданиям, "Транс" на домашнем поле испытал затруднения с занимающим последнее место в турнирной таблице Курессааре. Соперник больше атаковал в первом тайме и создал особенно много опасных ситуаций во втором, точечно прорывая оборону нарвитян.

Вдобавок к удачному дню Аланда нарвитяне использовали свои немногочисленные шансы. В конце первого тайма в возникшей в штрафной площади суматохе игроку из Кот-д"Ивуара Ирье удалось отправить мяч в ворота соперника. Во втором тайме Мартин Кяос отобрал мяч у Курессааре и отдал пас Эдуарду Головлеву, который ловким ударом перенаправил снаряд в ворота.

Для нападающего "Транса" это был уже шестой гол в этом сезоне, и в рейтинге бомбардиров лиги мастеров он делит второе место.