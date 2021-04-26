Каукси и Куру вместе стремятся к званию деревни года

Кауксиское деревенское общество снимает весной знакомящее с соседними деревнями видео, приглашая для этого своих членов на обмен зеленью и рецептами.

Обмен зеленью, проходящий по деревням, - это ежевесенняя традиция. "В этот раз мы решили добавить обмен рецептами: каждый испечет что-нибудь и поделится рецептом", - сказала член правления Кауксиского деревенского общества Пирет Талисту.

Юри Ратас приедет оценивать

В деревнях Каукси и Куру в общем 115 постоянных жителей. Летом население прибрежных деревень вырастает в несколько раз. В действующее десять лет деревенское общество входят 35 членов, которые сообща проводят толоки по благоустройству, вместе выпустили также историческую книгу о двух деревнях.

- Из-за коронавируса совместная деятельность заглохла. Например, в декабре отменили традиционный новогодний праздник. Вместо этого мы собрали рождественские пакеты из приготовленных самими жителями деревень продуктов - это и хлеб, изделия из рыбы, мясо и прочее, - сказала Талисту.

Конкурс на звание деревни года снова стимулирует собраться. Вместе надо подготовиться к 21 мая, когда Каукси и Куру будут принимать конкурсную комиссию вместе с ее руководителем - председателем Рийгикогу Юри Ратасом.

- В этот день посадим в Каукси новую березовую аллею, - сообщила Талисту об одном из планов.

Старая березовая аллея оказалась на пути активно строящейся сейчас велодороги Каукси - Куру. "Волость пообещала оплатить саженцы и транспортные расходы", - сказала Талисту. Каждая березка будет снабжена табличкой с именем того, кто ее посадил. Появится и дерево с именной табличкой Юри Ратаса, ведь в посадке саженцев будут участвовать наряду с местными и гости.

Волости кандидатов не выдвигали

Представлять уезд на конкурсе Каукси и Куру были выбраны Ида-Вирумааским представительством деревень. "Мы ждали кандидатов от волостей, но никто даже не ответил", - сказала председатель правления представительства Кая Нийнлауп. То есть достойную конкурса деревню им пришлось выбирать самим.

Участвовавшей в конкурсе и в прошлом году деревне Кийкла предложение тоже делало само объединение деревень. "Мы сказали, что такая активная деревня могла бы поучаствовать. А в этот раз решили, что продвинемся дальше в сторону Чудского озера и посмотрим, найдутся ли там деревни, которые можно немного подтолкнуть. Иначе Ида-Вирумаа оказался бы белым пятном", - сказала Нийнлауп.