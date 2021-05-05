В Йыхви начнется строительство туннеля под железной дорогой
В Йыхви нынче начнется строительство туннеля под железной дорогой, создания которого Йыхвиское волостное управление стало требовать от железнодорожного предприятия еще пару лет назад.
В Йыхви нынче начнется строительство туннеля под железной дорогой, создания которого Йыхвиское волостное управление стало требовать от железнодорожного предприятия еще пару лет назад.
Сейчас ведутся подготовительные работы, а к самой стройке надеются приступить во втором полугодии, сказала руководитель отдела строительства сооружений "Eesti Raudtee" Керту Аруметс "Северному побережью".