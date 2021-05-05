В Йыхви начнется строительство туннеля под железной дорогой

Сейчас самовольный переход через железную дорогу в Йыхви в районе улицы Мальми активно используется. Однако уже в следующем году вместо него появится туннель, а вместе с ним и препятствия, мешающие пешеходам пересекать пути в этом месте. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik