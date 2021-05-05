Чт, 6.05.2021
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В Йыхви начнется строительство туннеля под железной дорогой

Сейчас самовольный переход через железную дорогу в Йыхви в районе улицы Мальми активно используется. Однако уже в следующем году вместо него появится туннель, а вместе с ним и препятствия, мешающие пешеходам пересекать пути в этом месте. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхви нынче начнется строительство туннеля под железной дорогой, создания которого Йыхвиское волостное управление стало требовать от железнодорожного предприятия еще пару лет назад.

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Сейчас ведутся подготовительные работы, а к самой стройке надеются приступить во втором полугодии, сказала руководитель отдела строительства сооружений "Eesti Raudtee" Керту Аруметс "Северному побережью".

Волость построит пути подхода

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