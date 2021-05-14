У EKRE возникла трудность со своей фракцией в Нарвском горсобрании

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Тармо Таммисте, входящий в центристскую фракцию "Kesk", сообщил, что объявленное еще в марте переименование фракции "Kodulinn Narva" во фракцию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) невозможно, поскольку к тому времени она уже не существовала.

К моменту переименования членом фракции считал себя всего один депутат - Алексей Мяги, член партии EKRE. До этого из "Kodulinn Narva" вышли все остальные ее члены, из которых большинство примкнули к "Kesk".

"Во фракции остался только один член, и на этом основании деятельность фракции "Kodulinn Narva" считается завершенной, а ваше заявление от 25 марта 2021 года о переименовании фракции - необоснованным", - сказал Таммисте 29 апреля с трибуны, обращаясь к Мяги.

Таммисте сослался на порядок работы Нарвского горсобрания, в котором сказано, что фракцию могут образовывать пять или более депутатов.

Юрист по профессии Мяги в ответ подчеркивает, что порядок не предусматривает ликвидации фракции, даже если в ней остается менее пяти членов. "Если бы они хотели прекратить таким насильственным способом деятельность фракции, то они должны были представить мне письменный документ по этому поводу, но никаких документов мне с марта не поступало", - отметил он.

На заседании 29 апреля еще двое депутатов - Лариса Оленина и Илья Федоров - заявили о вступлении во фракцию EKRE. Сейчас, спустя две недели, канцелярия горсобрания по-прежнему отказывается отобразить это в соответствующем разделе интернет-сайта Нарвы. Мяги сказал "Северному побережью", что с этим он разберется.

Он также заверил, что в ближайшие месяцы во фракцию вступят еще несколько депутатов. Тогда их суммарная численность превысит пять.

Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат признала, что они с канцелярией обращались в Минфин за советом по данному спорному вопросу. С учетом ответа оттуда зампредседателя Таммисте выступил о фракции, де-юре прекратившей деятельность.

Стольфат считает нормальным, что Мяги остается при своем убеждении. По ее мнению, никаких принудительных решений в отношении так называемой фракции EKRE не требуется, так как каждый человек, депутат вправе называть себя как угодно. "Просто в работе городского собрания не будет фигурировать такого понятия, как "фракция EKRE" - вот и всего лишь", - объяснила председатель.

Наличие фракции EKRE все же указано на интернет-сайте Нарвы. По словам Стольфат, канцелярия откорректирует это в ближайшие дни.