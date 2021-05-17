Природную тропу Оя в Каукси работники Центра управления гослесами (RMK) проложили около 20 лет назад. Местная жительница Аннели Ооне обнаружила ее возле своего дома лишь предыдущей коронавесной и до сих пор в восторге. "В сосновом лесу приятно гулять: чисто, нет ни кустарника, ни хвороста. А то, как ручей петляет в расселине, - невероятное зрелище".

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- До коронавируса иногда целую неделю не удавалось выбраться к озеру, - признается живущая в окрестностях Чудского Аннели. Когда в семье растут трое детей и оба родителя работают, обязанности отнимают все время. Прошлой весной работающие родители еще и учились в университете. 

Дующие с озера ветра унесли песок с корневых шеек прибрежных сосен, а весенний торосистый лед причудливо изогнул их корни. Поскольку деревья с обнажившимися корнями напоминают пауков, то в народе их так и называют паучьими соснами. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik