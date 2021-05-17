Природную тропу Оя в Каукси работники Центра управления гослесами (RMK) проложили около 20 лет назад. Местная жительница Аннели Ооне обнаружила ее возле своего дома лишь предыдущей коронавесной и до сих пор в восторге. "В сосновом лесу приятно гулять: чисто, нет ни кустарника, ни хвороста. А то, как ручей петляет в расселине, - невероятное зрелище".