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ПРИЧУДЬЕ ⟩ Рай для любителя походов
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Ауне Фершель, Аннели Ооне и Хенри Пярнпуу часто гуляют по природной тропе Оя в Каукси. На карте зон отдыха RMK тропа Оя помещена в категорию учебных, а не походных троп, поскольку вдоль нее для гуляющих установлены таблички с информацией об окрестных природных достопримечательностях.
Природную тропу Оя в Каукси работники Центра управления гослесами (RMK) проложили около 20 лет назад. Местная жительница Аннели Ооне обнаружила ее возле своего дома лишь предыдущей коронавесной и до сих пор в восторге. "В сосновом лесу приятно гулять: чисто, нет ни кустарника, ни хвороста. А то, как ручей петляет в расселине, - невероятное зрелище".
- До коронавируса иногда целую неделю не удавалось выбраться к озеру, - признается живущая в окрестностях Чудского Аннели. Когда в семье растут трое детей и оба родителя работают, обязанности отнимают все время. Прошлой весной работающие родители еще и учились в университете.