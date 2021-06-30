ДНИ ГОРОДА И МОРЯ ⟩ Силламяэ на этой неделе развлекается несколько дней кряду

В пятницу утром Силламяэский порт после продолжительного перерыва снова организует экскурсии по своей территории. На концерте в честь открытия Дней города и моря, который состоится вечером в культурном центре, выступит виолончельный квартет "C-Jam", сочетающий в себе классический струнный квартет, импровизационный биг-бенд, металл и захватывающую рок-музыку, а также чуткое и эмоциональное звучание виолончели. В репертуаре произведения как классиков, так и рок-групп.

В субботу на улице Румянцева предложат ознакомиться с машинами Сил обороны, Спасательного департамента и Транспортного департамента, а также со старинной техникой клуба "Леватек". На сцене, установленной на центральной площади, выступят Стефан, "Jolly Band" и местные артисты художественной самодеятельности, а завершится вечер дискотекой с музыкой 90-х.

В пятницу и субботу можно бесплатно посетить Музей социализма, расположенный в подвале культурного центра. В течение двух дней в Силламяэском музее будет проходить благотворительная ярмарка. В субботу местные поэты около скамейки Бальмонта прочитают свои стихи, молодежь проведет футбольный турнир на стадионе "Калев", будет возможность проверить свою меткость в бросках баскетбольного мяча около лестницы на улице Калда, а на площади перед горуправлением состоятся различные мастер-классы для детей.