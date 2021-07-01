Под снос идет гигантское промышленное здание, уродующее центр Нарвы

Член правления ТОО "Fortaco Estonia" Лариса Шабунова подтвердила готовность к началу сноса промышленного здания по нарвской улице Линда, 16 и 16А (формально по крепостной книге там два смежных здания).

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы еще в 2020 году в переписке с предпринимателем признавал, что это разрушающееся от времени и пустующее промышленное здание нарушает городскую картину. Дескать, если и впредь не планируется использовать его, тогда лучше снести.

По словам Шабуновой, на месте здания планируется в будущем автопарковка для работников.

Бывший советский завод

Нарвский завод по производству металлоконструкций "Fortaco Estonia" входит в международный промышленный концерн "Fortaco Group", основанный в 2007 году в Финляндии. В Эстонии это одно из успешнейших предприятий северо-восточного региона, которое год за годом реализует свои амбициозные планы по расширению площадей, внедрению новых станков, усилению персонала и т.п.

Сейчас на нарвском производстве порядка 460 работников.

Цеха металлообработки и металлосборки "Fortaco" располагаются в Нарве на территории бывшего советского завода "Балтиец", которая представляет собой огромный промышленный квартал в центре города, примыкающий одним боком к железной дороге. Данная часть городской среды с середины прошлого века огорожена неприглядными заборами. Сносимое здание - одна из виднейших и непривлекательных частей этого квартала.

К владениям "Fortaco" относится лишь часть описанной промышленной территории. Например, в прежде малоиспользовавшихся столовой и клубе бывшего завода "Балтиец" после реконструкции в 2018 году разместился театральный центр "Vaba Lava". "Vaba Lava" - сосед ныне сносимого здания.

Снос - дело недешевое

Согласно данным из открытых источников, собственником недвижимости по улице Линда, 16-16А - и заказчиком работ по сносу - является родственная компания "Linda Properties".

Разрушение гигантского неиспользуемого промышленного корпуса высотой до семи этажей (около 36 метров от уровня земли) обойдется в сумму около 400 тысяч евро. Работы проведет специализирующаяся на сносах зданий и сооружений компания "CrushTec" из Таллинна. На исполнение контракта ей дается срок до конца октября.

По словам Шабуновой, у "Fortaco" есть надежда после своевременного завершения сноса вернуть часть потраченных на это денег, получив пособие в государственном финансовом учреждении "KredEx".

- Поддержку мы получим только в том случае, если выполним все условия проекта, что будет ясно в конце года, а пока наша заявка была только одобрена, - Шабунова подчеркнула, что порядок возможного софинансирования именно таков.

В процессе сноса высвободится, кроме прочих строительных отходов, порядка 650 тонн металлолома. Согласно техописанию задания, металл, то есть его дальнейшая реализация, пойдет в пользу заказчика.