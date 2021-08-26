Полицейский пес Джек помог грибнику выйти из леса

25 августа около 11.30 центр тревоги получил сообщение, что в Алутагузеской волости пропал 76-летний мужчина. Около семи утра он вместе с женой и дочерью отправился в лес по грибы, но позднее родственники потеряли его из виду. Через несколько часов мужчина позвонил им и сказал, что не может найти дорогу обратно. После этого близкие обратились за помощью, позвонив по номеру центра тревоги 112.

Поиски заблудившегося пожилого мужчины, здоровью которого могла угрожать опасность, начались немедленно. Кинологический патруль определил зону поиска и привлек к поискам команду операторов дронов Васкнарвского кордона, рассказал руководитель кинологической группы Идаской префектуры Тыну Кохвер.

Первыми в лес искать заблудившегося мужчину отправились служебная собака Джек и кинолог Тармо Нукка. В лесу молодой служебный пес Джек быстро взял след и, пройдя по лесу четыре километра, привел кинолога к заблудившемуся. Мужчина был в полном порядке, не нуждался в медицинской помощи и был передан близким.

Бельгийская овчарка Джек - одна из самых молодых служебных собак кинологической группы оперативного центра Идаской префектуры. Она прибыла в Эстонию на попечение Тармо Нукка в июле прошлого года. "Джеку предстоит еще многому научиться, но отличное начало уже положено, и первая человеческая жизнь спасена", - похвалил Кохвер.