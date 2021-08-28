ЧИТАТЬ
Переезд школы не отвернул от нее первоклассников
СТАТЬЮ
Директор Кесклиннаской основной школы Юлия Каламаева считает, что страхи родителей учеников младших классов по поводу удаленности школы от центра, если они и были, ушли, поскольку у нового места нахождения школы есть большие плюсы.
Переезд Кесклиннаской школы из центра Ярвеской части города Кохтла-Ярве в удаленный от основного жилого массива район рождал разговоры о том, что для учеников младших классов это все-таки далеко и родители захотят устроить их в школу поближе к дому. Но на деле оказалось иначе - 1 сентября в Кесклиннаской школе откроется не два первых класса, как планировалось, а три.
По словам директора школы Юлии Каламаевой, как в целом из всех классов, так и в частности из начальных, оттока учеников нет, не придут, возможно, только два-три человека. В последние годы школа всегда насчитывала более 400 учащихся, и нынче их 430.