Переезд Кесклиннаской школы из центра Ярвеской части города Кохтла-Ярве в удаленный от основного жилого массива район рождал разговоры о том, что для учеников младших классов это все-таки далеко и родители захотят устроить их в школу поближе к дому. Но на деле оказалось иначе - 1 сентября в Кесклиннаской школе откроется не два первых класса, как планировалось, а три.

По словам директора школы Юлии Каламаевой, как в целом из всех классов, так и в частности из начальных, оттока учеников нет, не придут, возможно, только два-три человека. В последние годы школа всегда насчитывала более 400 учащихся, и нынче их 430.

В классах все готово к началу учебного года. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Школа №3

- позднее переименованная в Кесклиннаскую гимназию, потом в основную - открыла свои двери для учащихся в 1948 году. В 1963 году к основному зданию школы было достроено второе трехэтажное здание.

Нынче школа переехала с улицы Пярна на Ярвекюла теэ, 39 предположительно на полтора года, пока на месте старого будет строиться новое здание.

Предполагаемая сумма инвестиций для строительства нового здания Кесклиннаской основной школы - 6 миллионов евро, в том числе миллион из городского бюджета.

Новая школа площадью 3780 квадратных метров рассчитана на 640 учеников, будет много решений для обучения детей в современных условиях, в том числе и учеников со специальными потребностями. Не предусматривается новая спортивная зона, но есть соединение с существующим спортивным залом.