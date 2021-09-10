В Нарве опять сменили начальника общежитий

Член правления "Narva Linnaelamu", уроженец Кохтла-Ярве Марек Бенди был назначен прошлым составом совета 29 июня, когда впервые прошел открытый должностной конкурс.

При новом составе совета последним рабочим днем Бенди стало 8 сентября. Таким образом, он управлял муниципальным жильем в Нарве два месяца и десять дней.

В Нарве на сегодня семь муниципальных общежитий и более тысячи муниципальных квартир.

Уволили со дня

Бенди узнал о своем снятии с должности за час до конца рабочего дня, когда новый председатель совета "Narva Linnaelamu", депутат Нарвского горсобрания Владимир Тарахтин принес в офис соответствующее решение. Это не стало новостью, поскольку, по наблюдениям Бенди, причины искали целенаправленно.

- Мне вменили в вину то, что я нанес материальный ущерб учреждению, проведя две ночи в двух разных общежитиях. Я делал это для знакомства с жильцами, условиями их проживания, проблемами. Расходы - это два раза поход в душ и максимум полчаса электричества, чтобы при свете лечь спать в привезенную мной же раскладушку. Ущерб составил, по моей оценке, порядка 6-7 евро, - рассказал экс-руководитель.

Также совет указал, что Бенди работает якобы только четыре дня в неделю, так как у него есть второе рабочее место - в управе волости Виймси (Харьюмаа). Бенди не согласен: "По договору, мое рабочее время - 40 часов в неделю, фактическая же работа в офисе и вне офиса с выездами в общежития значительно превышала это время".

Кроме всего прочего, новый состав совета счел вообще ничтожным июньский договор с Бенди, сославшись на закон о целевых учреждениях.

Сняли за плохую работу

Председатель совета "Narva Linnaelamu" Владимир Тарахтин в комментарии "Северному побережью" сказал, что Бенди сняли за нарушения и плохую работу: "Могу, к примеру, отметить, что в настоящее время ни одно общежитие в городе не подготовлено к отопительному сезону - такого никогда не было".

Тарахтин также напомнил, что в июне город выделил 35 тысяч евро на ремонт и прочую подготовку общежитских комнат к заселению, но на сегодня отремонтирована только одна, а еще 29 комнат и 10 жилых блоков ждут ремонта, который даже не заказан. "Очередь на получение жилья в общежитиях простаивает, учреждение несет расходы по содержанию пустого жилья".

Председатель совета также недоволен, что прошлое руководство "Narva Linnaelamu" обещало сделать душ для жильцов общежитий бесплатным, провести горячую воду в комнаты и снизить арендную плату. Источник финансирования всего этого так и остался неизвестным после двух месяцев разговоров.

- Новый член правления должен будет сделать анализ всех этих желаний и представить совету видение по этим вопросам, - сказал Тарахтин.

Новым членом правления "Narva Linnaelamu" назначен его главный юрист Олег Щеглов.

Как отметил Тарахтин, проводить конкурс не требуется по закону о целевых учреждениях. "Конкурс, проведенный прежним советом, показал, что зачастую он необъективен и непрозрачен".

Был политически бесполезен

Марек Бенди сказал, что еще при своем назначении в "Narva Linnaelamu" в июне предполагал, что нарвские центристы перед выборами сделают все, чтобы вернуть административные позиции в общежитиях. Прежде многолетним руководителем там была член Нарвского горсобрания Елена Пахомова.

- Пообщавшись с жильцами и работниками общежитий, я узнал, что долгие годы люди жили и работали в страхе лишиться места жительства и работы при неугодном поведении или инакомыслии. При сложившейся в Нарве традиции собирать голоса на выборах, используя административный ресурс, я оказался бесполезным руководителем муниципального целевого учреждения для находящихся у власти центристов. Клиентам "Narva Linnaelamu" желаю не бояться стоять за свои права, - высказался Бенди.

Ради справедливости важно отметить, что Владимир Тарахтин является беспартийным членом Нарвского горсобрания, он входит не в правящую центристскую, а скорее в оппозиционную фракцию "Elagu Narva". Центристами являются два остальных члена совета "Narva Linnaelamu" - Юлия Тущенко и Владимир Бутузов.