МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.09-23.09 ⟩ День Ахтмеской части города Кохтла-Ярве; Нарва примет титул осенней столицы Эстонии

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 сентября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - художественный фильм "Vee peal". Билет - 4-5 eвро.

Пятница, 17 сентября

В пятницу вечером в Нарвском замке поет баритон Атлан Карп. ФОТО: Facebook

* В Нарвском замке в 18.00 выступают пианист Андре Хинн и баритон Атлан Карп.

* В Сакаском народном доме в 19.00 - стендап-комедия "Midagi ikka": Прийт Пиус и Кайт Калль. Билет - 15 евро. Информация по тел. 5301 1031.

Суббота, 18 сентября

* В Нарва-Йыэсуу в 13.00 в рамках Дня леса - экскурсия по объектам деревянного зодчества Нарва-Йыэсуу. Начало - у беседки отеля "Мересуу", длительность - 1,5 часа. Осмотрим дома и снимки, расскажем о судьбе деревянных построек и связанных с ними людях. Бесплатно. Регистрация по тел. 5558 7274 и jekaterina.muravjova@vaivara.ee.

Воскресенье, 19 сентября

Екатерина Маргальникова. ФОТО: Частный архив

* На площадке у Ахтмеского спортхолла в 16.00 - День Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Гости праздника - Марью Ляник, Отт Лепланд, Екатерина Маргальникова, "Dochka Bossa". Огненное шоу "Zerkala". Информация по тел. 332 2061, 507 4616.

"C-Jam". ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - заключительный концерт сезона: квартет виолончелистов "C-Jam". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 18.00 - детективная драма "Визит инспектора" Русского театра Эстонии. Не желательно детям младше 12 лет. Билеты - 10,50-17 евро, с экспресс-тестом - 20,40-26,90 евро.

Вторник, 21 сентября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Teeme üheskoos teatrit" / "Давайте вместе займемся театром", театральная мастерская пярнуского театра "Эндла" для молодежи. Бесплатно. Предварительная регистрация обязательна.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Мрожек", спектакль Русского театра Эстонии. Не желательно детям младше 16 лет. Билеты - 12,60-18 евро, с экспресс-тестом - 22,50-27,90 евро.

Среда, 22 сентября

Полина Черкасова. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

* В парке Тудулиннаского общественного дома в 18.00 - концерт в честь дня солнцестояния: Полина Черкасова.

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 18.00 - "От Баха до Морриконе", концерт-открытие мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии". Билет - 7 евро.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у сказки". Билет - 5 евро. Вход для родителей только с СOVID-справкой. Информация по тел. 5858 6426.

* В Нарвской крепости с 18.00 до 22.00 - программа Ночи ученых. Информация: www.teadlasteoo.ee/kava/narva.

Огненное шоу "Zerkala". ФОТО: zerkala.ee

* Неподалеку от Йыхви в священной дубраве деревни Паулику в 18.30 - концерт в честь дня солнцестояния: Сийри Сисаск и огненное шоу "Zerkala".

Четверг, 23 сентября

* В Нарвской крепости с 18.00 до 22.00 - программа Ночи ученых. Информация: www.teadlasteoo.ee/kava/narva.

СПОРТ

Четверг, 16 сентября

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - серийное соревнование юных метателей клуба легкой атлетики "Atleetika"; 4-й этап.

* В Кохтла-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Дополнительная информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 17 сентября

* У Пюссиского Дома культуры в 17.30 - старт Пюссиского серийного бега.

Суббота, 18 сентября

* В Ахтмеском легкоатлетическом холле в 10.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по таэквондо.

* На Аруском стрельбище в 10.00 - соревнование по охотничьей стрельбе "Aru kult".

* В Нарвском спортцентре в 11.00 - соревнования по дзюдо "Narva cup".

* В Нарве в 11.45 - Кренгольмский забег. Информация: www.motus.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 16 сентября

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": Яак Роосааре, "Balti börsil investeerimine". Стоимость билета в предварительной продаже - 12 евро, на месте - 17 евро.

Среда, 22 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки.